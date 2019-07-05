Утвержден новый состав руководящих органов ENTSO-E

Ассамблея ENTSO-E утвердила новый персональный состав руководящих органов ассоциации, который вступил в силу с 28 июня 2019 г.

На период 2019-2021 гг. Президентом ENTSO-E избран Эрве Лаффэ (Hervé Laffaye) – заместитель генерального директора французского системного оператора RTE; вице-президентом – Збынек Болдис (Zbyněk Boldiš) (член Совета директоров чешского системного оператора ČEPS); председателем Совета директоров – Йоахим Ванцетта (Joachim Vanzetta) (директор по регулированию энергосистемы компании Amprion – одного из четырех немецких системных операторов). Заместителя Председателя Совета директоров планируется избрать на первом очередном заседании Совета в новом составе, которое состоится осенью текущего года.

Состав руководящих органов ассоциации обновляется каждые два года, но полномочия руководителей могут быть продлены (не более, чем на один срок).

Полномочия новых председателей комитетов ENTSO-E и группы по правовым и нормативным вопросам также вступят в силу 28 июня.

Вновь избранный председатель Совета директоров ENTSO-E г-н Йоахим Ванцетта в своем выступлении отметил, что ассоциация ставит перед собой несколько стратегических целей по поддержке сообщества системных и сетевых операторов (transmission system operator, TSO) в обеспечении прозрачности реализации норм действующего и нового законодательств в европейских энергосистемах на период до 2020 г., 2030 г. и в последующие годы при сохранении высочайшего уровня надежности. Все TSO европейских стран, как входящих, так и не входящих в число стран-членов ЕС, несут совместную ответственность за обеспечение безопасности европейской энергосистемы, которая обслуживает более полумиллиарда граждан. ENTSO-E играет ключевую роль в выполнении этой миссии путем укрепления регионального и внешнего сотрудничества и реализации инновационных проектов.

Официальный сайт ENTSO-E