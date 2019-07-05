В Югре стартует российско-итальянский проект по производству сварных труб

Строительство совместного предприятия "Северстали" и итальянской Tenaris начнется в 2020 году. Производство сварных труб нефтегазового сортамента развернется в Сургуте. Мощность предприятия составит 300 тысяч тонн продукции в год. Завод обеспечит растущий рынок сварных труб для добычи нефти и газа в России и соседних странах.

Соглашение между властями ХМАО и "Северсталью" заключено еще в прошлом году. А месяц назад российско-итальянскую сделку одобрила Еврокомиссия. Само строительство займет два года.

- Для осуществления инвестпроекта правительство Югры выделило земельный участок на льготных условиях, - отметил заместитель губернатора Алексей Забозлаев. - Это будет настоящий прорыв. Благодаря таким проектам Югра постепенно меняет облик, уходя от добывающего к обрабатывающему производству.

В результате реализации проекта в ближайшие два года в экономику региона будет привлечено около 13 миллиардов рублей инвестиций. Планируемый бюджетный эффект - порядка 500 миллионов рублей в год после выхода на производственную мощность.

Справка "РГ"

Tenaris выпускает сварные и бесшовные трубы, а также предоставляет сопутствующие услуги предприятиям нефтегазовой, энергетической и машиностроительной отраслей. Заводы компании расположены в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, Италии, Японии, Мексике и Румынии. Tenaris занимает почти треть мирового рынка бесшовных труб нефтепромыслового сортамента, производя в целом 4,3 миллиона тонн бесшовных и 2,6 миллиона тонн сварных труб.

RG.RU