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Встречи

Александр Новак провел заседание Федерального штаба по вопросам подготовки Уральского федерального округа к прохождению отопительного сезона в 2019-2020 годах

Александр Новак провел заседание Федерального штаба по вопросам подготовки Уральского федерального округа к прохождению отопительного сезона в 2019-2020 годах

8 июля 2019, 15:40
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ОЗП, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика ТЭК 

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Минэнерго, ОЗП, ТЭК

Минэнерго, ОЗП, ТЭК

Минэнерго, ОЗП, ТЭК

Министр энергетики Российской Федерации, руководитель  Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)  провел выездное заседание комиссии по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Уральского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов.

В ходе своего выступления Александр Новак отметил, что подготовка к надежному прохождению осенне-зимнего периода является одной из основных задач Министерства энергетики, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и компаний ТЭК.

«Сейчас заканчивается важнейший период подготовки энергосистемы Урала  к предстоящим максимумам нагрузок для обеспечения надежной работы электростанций и сетевого комплекса и сохранения необходимых резервов. Энергосистема Урала представляет собой сложную многокольцевую сеть 500 кВ, которая соединяется межсистемными линиями электропередачи 500 кВ с энергообъединениями Центра, Средней Волги, Сибири и Казахстана», - сказал Министр энергетики.

Александр Новак напомнил, что структура установленной мощности энергосистемы Урала позволяет ежедневно изменять суммарную загрузку электростанций в диапазоне от 5 до 7 ГВт.

«Эти уникальные возможности по регулированию частоты используются не только в интересах ЕЭС России, но и позволяют обойтись без каких-либо системных нарушений при вечернем спаде и утреннем росте электропотребления. Урал является топливно-энергетическим центром, где также сосредоточена черная и цветная металлургия. От уровня развития и надежности энергетической инфраструктуры в регионе напрямую зависит экономика и инвестиционная активность», - добавил Министр энергетики.

По словам Александра Новака, особое внимание при подготовке к ОЗП уделяется обеспечению электроснабжения новых потребителей.

«За первое полугодие 2019 года в Тюменской энергосистеме для энергоснабжения крупных потребителей уже введено порядка 500 МВА трансформаторной мощности и 650 км линий электропередач для обеспечения технологического присоединения новых потребителей. До конца года ожидаем завершения ввода еще порядка 600 МВА и 300 км в Тюменской, Свердловской и Челябинской энергосистемах.

Александр Новак подчеркнул, что в предстоящий отопительный сезон прогнозируется рост максимального потребления мощности на 2,1%, потребления электроэнергии - на 3%. Министр обратил особое внимание руководителей компаний и регионов на то, что в настоящее время проводится работа по повышению ответственности руководителей энергокомпаний за неготовность к работе в отопительный сезон – подготовлены соответствующие изменения в КоАП.

«Поэтому прошу, в первую очередь, субъекты электроэнергетики, обратить особое внимание на необходимость повышения исполнительской дисциплины и представления отчетной отраслевой информации в установленные сроки», - подчеркнул Министр энергетики.

В завершение своего выступления Александр Новак призвал региональные власти провести плановые заседания штабов по тематике ОЗП, определить проблемные вопросы и приложить максимальные усилия для их решения до начала осенне-зимнего периода.

Также в ходе поездки в Курган состоялась двусторонняя встреча Министра энергетики РФ Александра Новака с Врио Губернатора Курганской области Вадимом Шумковым.

Компания: Министерство энергетики РФ

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