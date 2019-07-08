Александр Новак в интервью Bloomberg TV: “Продление Соглашения на девять месяцев позволит нам достичь оптимального результата”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью Bloomberg TV рассказал о достижении баланса спроса и предложения на рынке нефти, причинах продления Соглашения о сокращении добычи до марта 2020 года, а также важности кооперации с Королевством Саудовская Аравия.

Накануне 6-ой Министерской встречи в Вене участникам Соглашения пришлось вносить значительные изменения в свои прогнозы по спросу и предложению на рынке в 2019 году, отметил Александр Новак.

“Если ранее многие считали, что спрос в 2019 году вырастет на 1.3-1.4 млн баррелей в день, то теперь прогнозы заметно ниже - это уже 1-1.2 млн барр. в день. Во многом на это повлияла встреча в Осаке - на ней стало ясно, что мы наверняка уже не увидим каких-либо дополнительных факторов неопределенности, что дает нам надежду на то, что мы сможем все-таки ориентироваться на определенный уровень спроса”, - сказал Министр.

В то же время он подчеркнул, что на рынке все еще остаются действующие на мировую экономику факторы неопределенности, поэтому странам Соглашения ОПЕК+ необходимо сохранять осторожность в принятии решений.

“Мы должны быть готовы к анализу тех решений, которые мы приняли на последней встрече. Как вы заметили по прошлому 2018 году, дефицит на рынке все равно может появиться. Мы будем смотреть на все факторы и учитывать все особенности нашего партнерства для вынесения верных решений”, - заверил Министр.

Александр Новак пояснил, что решение о продлении корректировки добычи на девять месяцев было воспринято положительно всеми участниками Соглашения, хотя обсуждались и менее продолжительные периоды.

“Мы говорили и о шести, и о девяти месяцах продления. Тем не менее, остановились на девяти, так как считаем, что продление Соглашения на девять месяцев позволит нам достичь оптимального результата, избегая перепроизводства на рынке в сезон низкого спроса на нефть в начале года”, - пояснил Александр Новак.

Значительную роль в достижении общих договоренностей, по словам Министра, сыграла определенная накануне лидерами России и Саудовской Аравии общая позиция по сделке,подчеркнул глава Минэнерго России.

“Для нас, России и Саудовской Аравии, как для двух крупнейших производителей нефти, вполне логично обсуждать ситуацию на рынке для того, чтобы прийти к общему пониманию совместных действий. Наши лидеры пришли к выводу, что наиболее логичным решением было бы предложить продление на девять месяцев. Хотел бы подчеркнуть, что это дало очень сильный сигнал для рынка, показывающий что два наиболее крупных производителя имеют общиевзгляды на будущее рынка”, - отметил Александр Новак.

По его словам, исполнение Соглашения не станет причиной снижения добычи нефти Россией в 2019 году.