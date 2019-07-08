Анастасия Бондаренко: "Минэнерго России подготовило законопроекты, которые уточняют систему охраны предприятий ТЭК"

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко приняла участие в «круглом столе» на тему «Вопросы безопасности в ТЭК. Законодательный аспект». Мероприятие провёл Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павел Завальный. Участники «круглого стола» отметили, что объекты ТЭК по всему миру становятся мишенью для дестабилизации ситуации, совершения диверсий, промышленного шпионажа и террористических актов.

Анастасия Бондаренко отметила, что Минэнерго России уделяет особое внимание вопросам безопасности объектов ТЭК, в том числе объектов нефтегазового комплекса и энергообъектов.

«Мы регулярно проводим встречи с органами государственной власти и компаниями ТЭК, а также плотно сотрудничаем с Комитетом Госдумы по энергетике и учитываем предложения депутатов», — сказала замглавы энергетического ведомства.

Статс-секретарь добавила, что Минэнерго разработаны и внесены в Правительство два проекта законов, которые уточняют систему охраны предприятий топливно-энергетического комплекса: