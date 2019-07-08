Игорь Маковский: Подстанция "Аэропорт" станет флагманским проектом цифровой трансформации в Удмуртской республике

Энергетики удмуртского филиала «Россети Центр и Приволжье» приступили к техперевооружению ПС 35/6 кВ «Аэропорт» в Завьяловском районе республики. Подстанция определена в качестве пилотной для внедрения технологий «цифровых подстанций» в рамках реализации концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

Подстанция «Аэропорт» – ключевой центр питания воздушного транспортного узла Удмуртии – аэропорта и интенсивно развивающегося Завьяловского района республики. В результате оснащения подстанции современным оборудованием и системами управления, будет обеспечена 100% наблюдаемость, автоматизирован учет и снизятся потери электроэнергии, повысится надежность электроснабжения потребителей. Речь идет о создании полноценной универсальной цифровой платформы, которая послужит образцом для дальнейшей модернизации энергосистемы всего региона.

«Удмуртия обладает серьезным экономическим потенциалом, – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжья» Игорь Маковский. – В свою очередь, цифровая трансформация электросетевого комплекса создаст условия для его скорейшего раскрытия и реализации. Внедрение "цифры" – это существенное повышение надежности электроснабжения действующих производств, обеспечение необходимых объемов мощности для новых перспективных проектов и, как результат – рост инвестиционной привлекательности республики, улучшение качества жизни ее граждан».

В настоящее время энергетики приступили к демонтажу старого оборудования и освобождению площадок для установки новых трансформаторов. В соответствии с мероприятиями инвестиционной программы, на ПС «Аэропорт» будут замены два силовых трансформатора, в результате суммарная мощность подстанции увеличится с 8 до 12,6 МВА. Также энергетики установят централизованные системы защит для секций 35 и 6 кВ, которые были разработаны в рамках реализации собственных НИОКР. Данное решение позволит не только снизить капитальные затраты на текущую реконструкцию ПС, но и создаст возможность проводить в дальнейшем расширение присоединений без замены головного блока РЗА секции.

Сумма инвестиций в цифровую подстанцию составит 77,8 миллионов рублей. Ввести объект в работу планируется в октябре 2020 года.