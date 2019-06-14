Комитет Государственной Думы по энергетике провел "круглый стол" на тему "Вопросы безопасности в ТЭК. Законодательный аспект"

Открывая мероприятие, председатель Комитета по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что объекты ТЭК являются критически важными, любое нарушение безопасности в отношении них может привести к срыву энергоснабжения, к жертвам среди населения, парализовать работу промышленного комплекса, нанести вред окружающей среде. На это необходимо реагировать, в том числе, и в части нормативного обеспечения.

Дорожной картой здесь выступает Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 13.05.2019 г. № 216. Комитетом по энергетике за последний год была проведена работа по законодательному регулированию повышения безопасности в ТЭК сразу по нескольким направлениям. В том числе, обеспечена защита объектов использования атомной энергетики; усилена административная ответственность за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры; введена уголовная ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам; обеспечен надзор в сфере теплоснабжения, усовершенствованы требования к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики; созданы нормативно-правовые и организационные условия для ввода ГИС ТЭК в полномасштабную эксплуатацию. Также Комитет ведет работу по повышению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Член комитета по энергетике, руководитель секции по законодательному регулированию безопасности объектов ТЭК Экспертного совета при Комитете ГД по энергетике Александр Карелин обозначил ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК, которые нуждаются в совершенствовании нормативного обеспечения и прорабатывались, в том числе, в рамках работы секции. Среди них механизмы категорирования объектов ТЭК; обеспечение защиты объектов ТЭК подразделениями охраны; обеспечение кибербезопасности.

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко познакомила участников мероприятия с работой, которая ведется министерством в тесном сотрудничестве с компаниями ТЭК и силовыми ведомствами, а также комитетом ГосДумы по энергетике. В частности, разработаны законопроекты, вносящие изменения в 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".

Статс-секретарь – заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Рыбас отметил позитивную динамику снижения аварийности и смертности на подведомственных объектах, в том числе, объектах электроэнергетики и гидротехнических сооружениях. При этом главной причиной аварий и трагедий остается человеческий фактор, и одна из основных задач нормативного обеспечения – снижение его влияния на безопасность ТЭК.

Сегодня Ростехнадзором подготовлен проект нового федерального закона о промышленной безопасности, который должен сменить явно устаревший 116-ФЗ, принятый еще в 1997м году, с учетов всех современных требований и вызовов, а также привести к гармонизации нашего законодательства в этой сфере с международным и сокращению избыточных требований к безопасности промышленных объектов. Сегодня законопроект проходит общественное обсуждение и в октябре планируется к внесению в правительство.

На снижение избыточных требований в рамках применения «регуляторной гильотины» направлены также проекты изменений в федеральный закон о безопасности гидротехнических сооружений и законодательство об электроэнергетике, которые сейчас проходят согласование в органах исполнительной власти и вскоре будут внесены в ГосДуму.

Аудитор Счётной палаты РФ Валерий Богомолов посетовал, что ни один из озвученных в ходе круглого стола проектов нормативных актов не был направлен на предварительную экспертизу в Счетную палату.

Начальник отдела контроля топливно-энергетического комплекса – заместитель начальника Управления Росгвардии Игорь Фокин обозначил видение его ведомствомперспектив формирования субъектного состава охраны объектов ТЭК с учетом изменений действующего законодательства РФ и расширения полномочий Росгвардии в части требований к частным охранным структурам, привлекаемым для охраны объектов. При этом Минэнерго и отраслевое сообщество ряд новаций, предлагаемых силовым ведомством, не поддерживает.

Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» Александр Клопов заявил о необходимости перенести акцент, в том числе, и в нормативном обеспечении безопасности объектов ТЭК, с физической защиты территории объектов на защиту критически важных элементов, в том числе их антитеррористическую защищенности. Целесообразным было бы создание «поясов безопасности» вокруг объектов ТЭК, в том числе – и в киберпространстве. Отдельной проблемой для собственников гидротехнических объектов является обеспечение их транспортной безопасности, ведь по дамбам и мостам фактически проходят дороги общего пользования.

Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Виктор Палагин коснулся проблемных вопросов физической охраны электрических сетей. ФСК имеет возможность привлекать для этого не только подразделения охраны Минэнерго и Росгвардии, но и частных охранных организаций, поскольку не имеет объектов высокой категории опасности. Однако сегодня ряд решений Росгвардии привели к большим проблемам с согласованием паспортов безопасности и использованием ЧОП. Отчасти это связано с тем, что Росгвардия одновременно и лицензирует охранную деятельность, и осуществляет ее на коммерческой основе, что порождает конфликт интересов. Эту коллизию нужно снимать как можно скорее. Также есть нормативная проблема, связанная с возможностью использования охранными структурами оружия, которая требует внесения поправок в федеральный закон об оружии.

О тех же проблемах, связанных с вопросами частной охраны объектов ТЭК, говорил и начальник управления специальных систем защиты и информационной безопасности ПАО «Лукойл» Алексей Кузьминов. Он предложил создать при Минэнерго экспертную рабочую группу, чтобы представители ТЭК могли выработать согласованные предложения по критериям требований к частным охранным организациям, и направить их Росгвардии, а также попросил комитет ГосДумы по энергетике поддержать соответствующий законопроект в редакции Минэнерго, а не Росгвардии.

Выступления генерального директора АО «Мособлгаз» Дмитрия Голубкова и начальника отдела ООО «Газпром межрегионгаз» Дениса Волкова были посвящены безопасности эксплуатации объектов системы газоснабжения и газового оборудования. Одной из основных проблем сегодня является старение сетей, часть которых уже старше 40 лет. На их реновацию требуются гигантские средства, тарифных источников на это не хватает, нужно искать новые подходы.Серьезной проблемой являются также бесхозяйные, непонятно кому принадлежащие газопроводы, построенные в 90е годы, а также частные газопроводы. Для их снятие требуются значительные коррективы нормативной базы. Еще одна проблема – охранные зоны газопроводов. Наболевшей темой глава «Мособлгаза» назвал безопасность внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Необходимо усиление роли управляющих компаний и лицензирование организаций, обслуживающих ВДГО. Кроме того, в определенное противоречие с требованиями по безопасности вступают нормы по облегчению подключения к газу новых потребителей. Представитель «Межрегионгаза» представил конкретные предложения по изменению законодательства для внесения их в рекомендации комитета по итогам мероприятия.

Заместитель директора по правовым вопросам – начальник Департамента нормативно-правового обеспечения АО «СО ЕЭС» Злата Мальцан высказала некоторые опасения, которые возникают у представителей отрасли в связи с внедрением «регуляторной гильотины». Ускоренные темпы ее реализации могут привести к перекосу ситуации с требованиями к безопасности объектов ТЭК в обратную сторону, что может создать серьезные риски. Важно проанализировать нормативную базу и отменить именно устаревшие и чрезмерные требования, а это не терпит спешки.

Проблемы устаревших требований к безопасности объектов ТЭК, мешающих внедрению новейших технологий, и шансам устранить их при помощи «регуляторной гильотины» коснулся и первый заместитель генерального директора АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов.

Генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев коснулся темы безопасности в угольной отрасли. Для ее обеспечения важно принятие нового ФЗ о промышленной безопасности. Заместить председателя комитета по энергетике Дмитрий Исламов, курирующий угольную отрасль, предложил провести отдельный круглый стол, касающийся промышленной безопасности угольной отрасли, учитывая, что это – одна из наиболее опасных отраслей ТЭК, и чрезвычайные ситуации в ней до сих пор с печальной регулярностью уносят жизни шахтеров.

Скорее всего, мероприятие будет проведено в осеннюю сессию. Тогда же будут приняты и доработанные согласованные рекомендации комитета в адрес профильных органов власти по итогам прошедшего «круглого стола».