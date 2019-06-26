Российские энергетики обсудили достижения последних лет и представили планы по развитию ТЭК на РМЭФ

Необходимость цифровизации российской энергетики, лучший мировой опыт модернизации энергетической системы, уникальность производства энергии, энергоэффективность – именно эти темы активно обсуждали на VII Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ), который прошёл 25–28 июня в «Экспофоруме».

В этом году РМЭФ привлёк более 200 экспонентов и 5500 участников из 25 стран мира. Значительно расширилась география международных участников: впервые на Форум приехали специалисты из Австрии, Вьетнама, Гонконга, Испании, Канады, Кипра, Литвы, Узбекистана, Франции, Хорватии, Эстонии.

Особое внимание в рамках Форума было уделено результатам внедрения цифровых технологий. По этой тематике прошли круглые столы, дискуссии о моделях и методах оптимизации энергетических систем. Основные тенденции в отрасли участники Форума задали на пленарном заседании «Энергетика и цифровые технологии: приоритеты регуляторной политики, источники и объекты инвестиций».

Сергей Есяков, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ, ёмко сформулировал потребность в цифровизации отрасли. «Сейчас находиться в статичном положении нельзя. Ситуация в мировой энергетике такова, что для того, чтобы оставаться на месте, надо двигаться. А для того, чтобы идти впереди – бежать».

По мнению Александры Паниной, председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии», изменения произошли глобальные: «Многое из того, о чём мы 10–15 лет назад не могли подумать – произошло. Но главное, энергетика меняется эволюционно, а не революционно. Ко всем изменениям мы подходим постепенно».

Впрочем, не все изменения к лучшему. По словам Тагира Нигматулина, президента АО «РЭП Холдинг», за последние годы энергетика потеряла отечественное оборудование: «Сейчас доля своего оборудования упала до 30–35%. Действует программа импортозамещения, и мы ожидаем изменений в сложившейся ситуации. Деньги должны оставаться в стране».

По мнению Елены Медведевой, заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации, основная проблема в отрасли – износ существующих мощностей. В период реформирования РАО был сделан уклон на развитие экономических взаимоотношений внутри отрасли, а технологии оставили на откуп самих субъектов и иностранных поставщиков. Ситуация должна меняться в том числе и благодаря цифровизации энергетики. «За счёт этого становится возможным создание производственных кластеров, которые будут формироваться на базе цифровых платформ под наиболее оптимальное решение для всех участников процесса. Это обеспечивается внедрением технологий в цепочку создания добавленной стоимости. В этом случае ключевой технологией является технология «цифровой двойник», – объяснила Медведева.

«Цифровизация это необходимый ресурс для развития отрасли. Он позволяет высвобождать инвестиции, которые можно использовать на другие цели», – уверена Светлана Никонова, Директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России. В качестве примера успешной цифровизации эксперт привела две платформы, действующие в Ленинградской и Московской областях, которые автоматизируют получение условий на присоединение.

Павел Шацкий, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг», отметил, что с 2015 года многое изменилось. «Тогда, в разгар кризиса, ждать чего-то от отрасли не стоило. И многое из того, что сейчас уже реализуется, в тот момент было далёкими планами. Сейчас мы видим завершение программы договоров на поставку мощностей (ДПМ) – она завершилась в текущем году. И видим, как стартует ДПМ-2 – программа модернизации с инвестициями в 1,5 триллиона рублей», – рассказал Шацкий.

«Цифровизация настолько снижает время и затраты, что мы приходим к регулированию системы в режиме реального времени. Имеющиеся сегодня инструменты рынка электроэнергии и мощности полностью обеспечивают оптимальную загрузку при покрытии спроса на электроэнергию в разрезе каждого часа. При этом инструментов, обеспечивающих оптимизацию суточной неравномерности графика потребления, в ЕЭС недостаточно. Нужен выпуск национальных стандартов. Надеюсь, они скоро будут приняты», – считает заместитель председателя Правления АО «СО ЕЭС» Фёдор Опадчий.

При поддержке Ассоциации «Совет производителей энергии» и ООО «Газпром энергохолдинг» были организованы круглые столы «Модернизация российской энергетики. Прогнозы дальнейшей эволюции» и «Экологическая безопасность на энергетических объектах», а также конференция «Стратегия развития теплоснабжения до 2035 года. Пути привлечения инвестиций».

В рамках мероприятий деловой программы Форума подняли острую тему использования вторичного сырья и извлечения энергии из отходов, а для обеспечения теплом и электроэнергией удалённых и труднодоступных районов было предложено использовать солнечный и ветровой потенциал России.

Также был организован круглый стол «Глобальные вызовы нового технологического уклада в управлении отраслями и производствами: стратегии, кадры, решения», где выступил Владимир Трофименко, Генеральный директор российского представительства компании Mankiewicz. Эксперт рассказал про эффективность перехода на матричные структуры управления: “У нас в компании нет штрафов, процентов от продаж, нет той текучки кадров, которой, как правило, страдают российские компании. Средний срок работы сотрудников - 12 лет. Так, благодаря внедрению матричных структур управления с 2010 года наш штат вырос с 890 до 1280 человек, а вместе с ним и объемы продаж - с 190 млн. евро до более 350 млн. евро».

Все дни Форума при поддержке Минэнерго России проходила кадровая конференция «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического комплекса России». HR-эксперты представили лучшие кейсы и проекты во всех областях работы с персоналом: молодёжной политике, обучении, внутрикорпоративных коммуникациях и взаимодействии с удалённым штатом. В финальный день проведения РМЭФ состоялось награждение лауреатов Конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2019 году: главный приз получила компанияПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Впервые в Форуме приняло участие рекордное количество отраслевых международных ассоциаций, представители многих из них выступили с экспертной оценкой в деловой программе. На Международной конференции «Энергетика 4.0: инновации в сфере ТЭК в условиях четвёртой промышленной революции»Михаил Смирнов, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация, предложил формулу энергетики России: «Энергетика 4.0 = Экология + Энергоэффективность + Уникальность методики производства энергии».

Участники круглого стола, организованного Издательским домом «Энергетика и промышленность России», обсудили стратегии, проекты и решения в рамках глобальных вызовов нового технологического уклада в управлении отраслями и производствами. Владимир Трофименко, Генеральный директор российского представительства компании Mankiewicz рассказал про эффективность перехода на матричные структуры управления: «У нас в компании нет штрафов, процентов от продаж, нет той текучки кадров, которой, как правило, страдают российские компании. Средний срок работы сотрудников - 12 лет. Так, благодаря внедрению матричных структур управления с 2010 года наш штат вырос с 890 до 1280 человек, а вместе с ним и объемы продаж - с 190 млн. евро до более 350 млн. евро».

В рамках Форума прошла выставка «Энергетика и Электротехника». Свою историю выставка начала 26 лет назад, а теперь проект стал площадкой для диалога между всеми представителями энергетического сектора экономики. Уже седьмой год подряд выставка проходит в рамках РМЭФ. В выставочной программе приняли участие более 200 российских и международных компаний.

Среди участников – разработчик и изготовитель электрощитового оборудования «Электронмаш», производитель инновационного электрооборудования ABВ, крупнейший российский производитель взрывозащищённого электрооборудования «ВЭЛАН», ведущий российский энергомашиностроительный холдинг «РЭП Холдинг», производитель программного обеспечения и готовых технических решений для систем в сфере энергетики «ПиЭлСи Технолоджи», инженерная компания «Прософт-Системы», разработчик и поставщик наукоёмких устройств релейной защиты и автоматики «ЭКРА», разработчик судовой и общепромышленной электронной техники НПК «Морсвязьавтоматика», проектировщик низкоуглеродных энергетических систем Minel Energy, проектировщик объектов энергетического и промышленного комплекса «ЭНЕРГО АЛЬЯНС», ведущий производитель распределительных коробок в Индии Connectwell, электротехнический холдинг ЧЭАЗ.

Новинки отечественных производителей были представлены на коллективном стенде АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Центр выступает «единым окном» для работы с экспортёрами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Стенд объединил российские компании, основная деятельность которых связана с проектированием и изготовлением автоматики в сфере электроэнергетики, проектированием систем энергетического контроля, ремонтом силового энергетического оборудования, разработкой и производством приборов контроля и диагностики высоковольтных выключателей и трансформаторов. Здесь участники Форума смогли ознакомиться с разработками таких компаний, как «Фидесис», «Ракурс-инжиниринг», ТД «Ферекс», «НТК Техно-Ас», «Форсел».

С индивидуальными стендами при поддержке РЭЦ выступили 11 компаний. Среди них такие компании, как «Прософт-Системы», «Протон», «Шерп», ПК «КНГ», ВП «НТБЭ», «РЭП Холдинг», ПКФ «Агро», «Экспресс-Эко-Фильтр», «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ППМТС «Пермснабсбыт» и СКЗ «Квар».

В Центре деловых контактов было проведено более 700 встреч между поставщиками энергетического оборудования, материалов и услуг и крупнейшими компаниями-закупщиками России в области энергетики. Среди участников – ПАО «Силовые машины», ООО «ТК «ОМЗ-Ижора», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «Балтморпроект», ПАО «Мосэнерго», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «ТГК-1», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-2» и другие.

Делегаты РМЭФ приняли участие в технических экскурсиях на крупнейшие современные энергетические объекты Санкт-Петербурга: промышленную площадку «Невский Завод» и Первомайскую ТЭЦ ПАО «ТГК-1».

Поддержку проекту оказали Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российский союз промышленников и предпринимателей, АО «Российский экспортный центр», Мировой энергетический совет, Евразийская экономическая комиссия, НП «Совет производителей энергии», Ассоциация «Гидроэнергетика России» и другие международные и российские отраслевые ассоциации.

Генеральный партнёр – ООО «Газпром энергохолдинг». Партнёры: АО «Газпром теплоэнерго», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «УК ГК «КОМИТА», ООО «ГЭС СПб», ООО «МРГТ», АО «Гипрониигаз», ООО «УК «ДонГИС», ООО «Газтехэксперт».