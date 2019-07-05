В Тюмени высоковольтный кабель, упавший в воду, убил всю рыбу в реке

В Тюмени на реке Тура на переправе оборвался высоковольтный кабель. Он упал в воду, убив всю рыбу в окрестностях.



Баржа с подъемным краном шла через переправу. Из-за того, что стрела крана была поднята, она сорвала высоковольтный кабель, который был под напряжением 11 тысяч вольт. «Провод упал в Туру. Наши сотрудники увидели сильную вспышку. После чего в реке всплыла вся рыба», — сообщил гендиректор переправы Артур Сулиманов, передает сайт 72.RU. Инцидент произошел 6 июля.



Местные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, в результате ЧП есть человеческие жертвы. Однако представитель ГУ МЧС России по Тюменской области в разговоре с «URA.RU» отметил, что на барже в момент происшествия находились восемь человек и никто из них не пострадал. Также не пострадали рыбаки, находившиеся на берегу реки.

URA.ru