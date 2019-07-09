Энергоблок №4 Балаковской АЭС по плановой заявке остановлен на ремонт

8 июля в 22.00 (мск) энергоблок №4 Балаковской АЭС по плановой заявке был разгружен и отключен от сети для проведения ремонта электротехнического оборудования.

Энергоблоки №№1, 2, 3 работают без изменений на номинальном уровне мощности. По состоянию на 11.57 (мск) 09.07.2019 года суммарная нагрузка – 3069 МВт.

Радиационный фон в городе Балаково и районе расположения Балаковской АЭС без изменений, составляет от 0,08 до 0,15 микрозиверт в час, что соответствует уровню естественных значений, характерных для европейской части России.

Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Балаковской АЭС нет.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ru и www.balatom.ru. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.