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Происшествия

Ликвидировано возгорание в здании электроподстанции в Дзержинске

Ликвидировано возгорание в здании электроподстанции в Дзержинске

9 июля 2019, 14:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Сегодня в 06:46 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании в здании электроподстанции в городском округе Дзержинск, Восточная промышленная зона.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, в результате пожара истлел кабель на площади 10 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от МЧС - 42 человека личного состава и 11 единиц техники. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.

 

МЧС Медиа

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