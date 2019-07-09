Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в июне 2019 года уменьшилось на 0,1 % по сравнению с июнем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в июне 2019 года составило 6646,6 млн кВт*ч, что на 0,1 % меньше, чем в июне прошлого года. Температура наружного воздуха по ОЭС Северо-Запада в июне текущего года составила 15,8 °С, что на 1,7 °С выше температуры июня 2018 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Выработка в июне 2019 года составила 8432,3 млн кВт*ч, что на 1,5 % больше, чем в июне 2018 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Северо-Запада компенсировалась за счет перетоков электрической энергии со смежными ОЭС Центра и Урала, а также с зарубежными государствами: Финляндией, Норвегией, Белоруссией, Латвией, Эстонией и Литвой.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в июне 2019 года выработано 3471,5 млн кВт*ч (41,2 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 1123,9 млн кВт*ч (13,3 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), атомными электростанциями (АЭС) – 3167,0 млн кВт*ч (37,6 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), тепловыми электростанциями промышленных предприятий (ТЭС ПП) – 669,5 млн кВт*ч (7,9 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), ветровыми электростанциями (ВЭС) – 0,5 млн кВт*ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада). По сравнению с июнем прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 4,1 %, выработка ГЭС уменьшилась на 11,3 %, выработка АЭС увеличилась на 5,4 %, выработка ТЭС ПП уменьшилась на 4,7 %, выработка ВЭС увеличилась на 9447,0 %.

Снижение потребления в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года зафиксировано в энергосистемах Республики Коми на 9,2 %, Архангельской области на 6,2 % и Республики Карелия на 0,1 %.

Увеличение потребления электрической энергии в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года зафиксировано в энергосистемах ОЭС Северо-Запада: Новгородской области на 7,4 %, Калининградской области на 4,6 %, Псковской области на 3,0 %, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 1,3 % и Мурманской области на 1,0 %.

За период с января по июнь 2019 года потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составило 48212,0 млн кВт*ч, что на 0,4 % ниже уровня потребления аналогичного периода прошлого года.

За этот период зафиксировано снижение потребления электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах ОЭС Северо-Запада: Республики Карелия на 2,8 %, Архангельской области на 2,8 %, Республики Коми на 1,9 %, Псковской области на 0,9 % и Мурманской области на 0,5 %.

Увеличение потребления электроэнергии за период с января по июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано в энергосистемах ОЭС Северо-Запада: Новгородской области на 0,8 %, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 0,5 % и Калининградской области на 0,4 %.

Электростанции ОЭС Северо-Запада за период с января по июнь 2019 года выработали 58158,7 млн кВт*ч электроэнергии, что на 2,0 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выработка ТЭС составила 27282,3 млн кВт*ч (46,9 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС за аналогичный период 2018 года на 6,7 %. Выработка ГЭС составила 6061,3 млн кВт*ч (10,4 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что меньше выработки ГЭС за аналогичный период 2018 года на 17,6 %.

Выработка АЭС составила 19860,3 млн кВт*ч (34,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки АЭС за аналогичный период 2018 года на 3,9 %. Выработка ТЭС ПП составила 4948,9 млн кВт*ч (8,5 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что меньше выработки ТЭС ПП за аналогичный период 2018 года на 0,6 %. Выработка ВЭС составила 5,9 млн кВт*ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ВЭС за аналогичный период 2018 года на 19934,1 %.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского — Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада — 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек. Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образует 141 электростанция (в том числе 113 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,5 тыс. МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2019).