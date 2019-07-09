"Росэлектроника" представила киберзащищенную систему для цифровой электросети

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил интеллектуальные приборы учета электроэнергии для цифровой электросети на промышленной выставке «Иннопром-2019», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Для обеспечения киберзащищенности приборов «Росэлектроника» ведет разработку интегральных микросхем, в том числе для применения в модулях связи. Как отмечают в холдинге, использование импортной электронно-компонентной базы несет в себе риски внедрения в аппаратуру незадокументированных функций. Поэтому для создания кибербезопасной интеллектуальной системы учета электроэнергии необходима разработка отечественной ЭКБ и создание на ее основе новых интеллектуальных приборов учета.

В настоящее время идет процесс прототипирования блоков. Сборка первых тестовых образцов запланирована на ноябрь этого года. Планируется, что с 2020 года суммарные производственные мощности позволят серийно выпускать до 2 млн приборов учета в год.

На «Иннопром-2019» холдинг также представляет программный комплекс «КОТМИ-Росэл» для построения автоматизированных систем управления передачей и распределением электроэнергии. В настоящее время «КОТМИ-Росэл» уже внедряется в системах управления на энергообъектах Красноярского края, Кемеровской области и Забайкальского края. Решение «Росэлектроники» применялось для управления всеми энергетическими объектами, снабжающими электроэнергией спортивные сооружения, гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.