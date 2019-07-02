"Россети Янтарь" завершили реконструкцию подстанции "Космодемьянская"

Специалисты «Россети Янтарь» завершили масштабную реконструкцию подстанции 110 кВ «Космодемьянская», которая питает часть Центрального района Калининграда. После окончания работ электроснабжение потребителей стало надежнее и эффективнее.

В рамках модернизации трансформаторная мощность центра питания не увеличивалась. На объекте установлено 2 трансформатора, 16 и 25 МВА каждый. Однако энергетики произвели полную замену оборудования открытого распределительного устройства и общеподстанционного пункта управления. Реконструкция осуществлена в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Для управления подстанцией применена новейшая система на базе последних отечественных разработок в области автоматизации. Специалисты «Россети Янтарь» могут удаленно наблюдать и регулировать работу энергообъекта из Главного центра управления сетями и диспетчерской филиала Западные электрические сети.



Кроме того, энергетики установили новый комплекс средств безопасности подстанции: видеонаблюдение, технические средства охраны, ограждение, выполнили благоустройство территории «Космодемьянской».



Мероприятия проведены в рамках Программы реконструкции и развития электрических сетей до 2020 года с целью обеспечения энергобезопасности Калининградской области.