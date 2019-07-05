Сформирован кадровый резерв РусГидро "Внутренний источник энергии-4"

В РусГидро прошел конкурс по формированию кадрового резерва молодых специалистов. По его итогам отобраны 27 работников в возрасте до 30 лет, работающих в исполнительном аппарате, филиалах и подконтрольных организациях РусГидро, в том числе на Дальнем Востоке. Конкурс проводился в четвертый раз, его цель – отбор наиболее мотивированных на профессиональный рост в Группе РусГидро молодых работников, а также построение программы развития их компетенций и вовлечения в производственные проекты.

Конкурс проводился в два этапа: дистанционный и очный. На первом этапе молодые специалисты проходили несколько ступеней оценочных процедур: анкетирование, видеопрезентация, психологическое тестирование и написание эссе. По итогам первого этапа были отобраны 50 кандидатов.

Очный этап, который проходил в Москве с 3 по 5 июля в формате центра оценки и развития, включал деловые игры и тестирование. В ходе последнего дня проходила защита проектов технологического развития производственных активов Группы РусГидро. В поисках оптимальных решений молодые энергетики продемонстрировали свои профессиональные, организаторские и личностные качества. Экспертная комиссия оценила их стратегическое мышление, лидерские и коммуникационные навыки, умение работать в команде. Целеустремленность, высокая обучаемость и широкий кругозор добавили участникам баллы. По результатам оценки был сформирован новый состав кадрового резерва молодых специалистов Группы РусГидро, которые приняли участие в Форуме сообщества молодых специалистов «Форсаж­-2019».

Следующим этапом развития кадрового резерва молодых специалистов «ВИЭ-4» станет модульная программа подготовки. В течение трех лет резервисты будут повышать свою квалификацию и развивать управленческие компетенции. Обучение будет проводиться как в рамках очной модульной программы, так и непосредственно на рабочих местах, а также в формате дистанционной подготовки. По итогам учебной программы резервисты разработают дипломные проекты и представят их для итоговой оценки руководителям РусГидро.

Участие в конкурсе дает отличную возможность заявить о себе, повысить свою личную и профессиональную компетентность, понять перспективы своего карьерного развития, активизировать внутренний потенциал для быстрой адаптации к новым условиям и задачам работы.

Кадровый резерв молодых специалистов Группы РусГидро «Внутренний источник энергии» – группа работников компании возрасте до 30 лет, потенциально обладающих способностью к профессиональной и/или управленческой деятельности, прошедших конкурсную оценку и систематическую целевую квалификационную подготовку. Конкурс «ВИЭ» реализуется каждые три года, начиная с 2009. За это время он показал свою эффективность: 55% выпускников продвинулись по карьерной лестнице.