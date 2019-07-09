Владимир Волков принял участие в совещании по реализации нацпроектов под председательством Антона Силуанова

9 июля Глава Мордовии Владимир Волков, находясь в рабочей поездке в Москве, принял участие в совещании под председательством первого зампреда Правительства – министра финансов России Антона Силуанова. Вопросы реализации национальных проектов обсуждались в режиме видеоконференции с участием глав субъектов Российской Федерации.

На совещании были рассмотрен ход реализации нацпроектов "Производительность труда и поддержка занятости населения", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С докладами выступили представители Минфина РФ, Минэкономики РФ, главы регионов.

Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году станут 26 республиканских предприятий, взявших на себя обязательства по повышению производительности труда, а к 2024 году их число увеличится до 65. Статус участников нацпроекта уже получили предприятия: Саранский приборостроительный завод, «Медоборудование», «ЭМ-КАБЕЛЬ», «Оптиковолоконные системы», «ВКМ-Сталь», «ПЛАЙТЕРРА», Саранский завод «Резинотехника», Кадошкинский электромеханический завод, Саранский телевизионный завод и другие. Они смогут воспользоваться мерами поддержки, в том числе – по выходу продукции предприятий на экспорт, по возможности получения льготного финансирования инвестпроектов, по налоговым льготам и переобучению.

На реализацию в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году планируется направить около 290 млн. руб. В мероприятиях по поддержке и обучению будет задействовано свыше 2 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, Мордовия принимает участие в 56 федеральных проектах по основным стратегическим направлениям, в рамках реализации которых в регион планируется привлечь 58 млрд. рублей федерального бюджета, из них свыше 10 млрд. рублей в 2019 году. Вопросы исполнения проектных мероприятий находятся на личном контроле Главы республики. Регион участвует во всех 12 нацпроектах, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

"Известия Мордовии"