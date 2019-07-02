Энергетики ЕАО полностью восстановили нарушенное грозой электроснабжение

Энергетики филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» восстановили электроснабжение потребителей отдельных населенных пунктов Ленинского, Облученского и Биробиджанского районов, нарушенное мощным грозовым фронтом. Работы по ликвидации последствий стихии велись в круглосуточном режиме.

Гроза с порывами ветра и сильным ливнем стала причиной падения деревьев и обрыв линий электропередачи. На места повреждений были незамедлительно направлены бригады энергетиков филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО», в количестве 7 бригад, 22 человек и 7 единиц техники.

В первую очередь были запитали социально-значимые объекты, в том числе с применением резервных линий. Полностью восстановить электроснабжение потребителей удалось к 03:20 утра.

Аварийно-восстановительные работы осложнялись тем, что к линиям приходилось расчищать подъездные пути из-за упавших веток деревьев, сорванных ветром.

В настоящее время электроснабжение потребителей восстановлено. Ремонтные бригады продолжают устранять повреждения на электросетях, технические службы проводят проверку надежности работы оборудования.

Специалисты АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» обращают внимание жителей области на необходимость соблюдения правил электробезопасности. Не приближаться к упавшим проводам ближе, чем на 8-10 метров и ни в коем случае не прикасаться к ним! В случае если ваш дом, улица или населенный пункт попали в зону аварийного отключения, просим незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно/бесплатно). Либо обращаться в район электрических сетей по месту проживания.