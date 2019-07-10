Энергетики продолжают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области

По последним данным, в г. Тулун остаются без электричества 96 квартир на 1 и 2 этажах в 3 подтопленных многоквартирных жилых домах. Восстановление электроснабжения будет производиться управляющей компанией после просушки квартир по индивидуальным заявкам.

Также обесточенными остаются ещё 4 трансформаторные подстанции в зоне затопления. От них при наличии заявок и индивидуального решения возможно восстановление электроснабжения (временное) 55 частных домовладений, не разрушенных паводком. Решение по временному восстановлению электроснабжения будет приниматься индивидуально по каждому домовладению.

Кроме того, под контролем Минэнерго России в г. Тулун продолжается восстановление постоянной схемы электроснабжения канализационно-насосных станций и канализационно-очистных сооружений. В настоящее время они подключены к электричеству с помощью двух дизельгенераторных установок 500 кВт, перебазированных из Красноярского края. Отключенными остаются две трансформаторные подстанции. Ведется строительство двух новых ЛЭП по новой трассе для питания указанных ТП по постоянной схеме от сети.