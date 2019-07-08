Кировский филиал "Россети Центр и Приволжье" проводит плановый ремонт центров питания города Кирова

Кировэнерго проводит работу по подготовке оборудования к предстоящей зиме. Большое внимание уделяется центрам питания, от которых зависит электроснабжение жилого и промышленного сектора областного центра, особенно социально-значимых объектов.

В настоящий момент в ведении Кировэнерго находятся 19 крупных подстанций города Кирова: 15 подстанций класса напряжения 110 киловольт (кВ) и 4 подстанции класса напряжения 35 кВ. Все эти центры питания - зона ответственности Кировского Городского РЭС «Кировэнерго». От них через электросетевую компанию АО «Гороэлектросеть» снабжаются электрической энергией большинство предприятий и непосредственно жители областного центра.

В 2019 году на большинстве подведомственных «Кировэнерго» подстанциях будут проведены ремонтные работы. Например, на ПС 110/10 кВ «Коммунальная» будет выполнен текущий ремонт силовых трансформаторов, отделителей и короткозамыкателей, капитальный и текущий ремонт разъединителей. На другой подстанции областного центра - ПС 110/10/6 кВ «Восточная» - запланированы работы по ремонту силовых трансформаторов, а также капитальный и текущий ремонт оборудования: выключателей, отделителей, короткозамыкателей и разъединителей. На подстанциях 110 кВ «Первомайская», «Заводская», «Западная» и «Шевели» все запланированные на 2019 год работы уже завершены. На подстанциях 110 кВ «Маяк», «Северная», «Чижи» и на подстанциях 35 кВ «Береговая», «Гнусино», «Филейка» и «Юго-Западная» закончен текущий ремонт силовых трансформаторов.

В 2019 году «Россети Центр и Приволжья Кировэнерго» в целом по области планирует отремонтировать 199 подстанций 35-110 кВ. Всего на ремонт центров питания в рамках ремонтной кампании региональное электросетевое предприятие потратит более 45 млн руб.