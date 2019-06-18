Костромаэнерго присоединяет к сетям объекты цифрового телевещания Чухломского района области

Специалисты филиала «Россети Центр Костромаэнерго» завершили работы по обеспечению электроснабжения объектов цифрового телевещания в Чухломском районе Костромской области. Энергетиками был выполнен комплекс мероприятий по технологическому присоединению к сетям радиотелевизионной станции Чухлома. Для этого была построена 0,105 км ВЛ 10 кВ. Объект присоединения переведен во вторую категорию надежности.

Перевод телевизионного вещания в Костромской области на цифровой формат осуществляется в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», в результате реализации которой 97,6% россиян получат возможность бесплатного доступа к двум десяткам телеканалов с высоким качеством изображения и звука. По итогам полугодия в Костромской области были присоединены к сетям 5 новых ретрансляторов цифрового вещания. В результате все районные центры региона получили доступ к бесплатному цифровому телевидению.