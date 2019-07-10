На АЭС Тайшань завершены работы по присоединению к сети второго энергоблока

Guangdong Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Limited (TNPJVC) – совместное предприятие, образованное китайской компанией General Nuclear CGN (70%) и французской корпорацией Electricite de France (EDF) (30%), завершило работы по присоединению к электрической сети провинции Гуандун (Guangdong) в юговосточном Китае второго энергоблока АЭС Тайшань (Taishan).

Проектом строительства станции предусмотрено сооружение двух энергоблоков с реакторами типа EPR (European Pressurised Reactor) разработки французского энергохолдинга Areva6 электрической мощностью 1 660 МВт (1 750 МВт брутто) каждый. Строительство АЭС началось в 2009 г. (в 2010 г. стартовали работы на втором энергоблоке). Энергоблок Тайшань-1 введен в коммерческую эксплуатацию в декабре 2018 г. Первая ядерная реакция на энергоблоке Тайшань-2 была запущена в конце мая 2019 г. Ожидается, что в коммерческую эксплуатацию Тайшань-2 будет введен к концу 2019 г.

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