На металлургическом предприятии в Липецке ночью произошло возгорание

По данным МЧС, сигнал о возгорании на территории липецкого металлургического комбината поступил на пульт диспетчера пожарной службы в 02:05 по местному времени. По указанному адресу оперативно отправились пожарные дежурного караула. По прибытию специалисты установили, что в цехе динамной стали воспламенилась проводка. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Всего в ликвидации пожара принимали участие 60 сотрудников пожарной службы с привлечением 15 единиц техники.

Известно, что очаг возгорания находился в подвальном помещении, его площадь составила десять квадратных метров. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Пожар полностью был ликвидирован в 07:55.

RuNews24