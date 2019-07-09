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Происшествия

На металлургическом предприятии в Липецке ночью произошло возгорание

На металлургическом предприятии в Липецке ночью произошло возгорание

10 июля 2019, 10:25
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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По данным МЧС, сигнал о возгорании на территории липецкого металлургического комбината поступил на пульт диспетчера пожарной службы в 02:05 по местному времени. По указанному адресу оперативно отправились пожарные дежурного караула. По прибытию специалисты установили, что в цехе динамной стали воспламенилась проводка. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Всего в ликвидации пожара принимали участие 60 сотрудников пожарной службы с привлечением 15 единиц техники.

Известно, что очаг возгорания находился в подвальном помещении, его площадь составила десять квадратных метров. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Пожар полностью был ликвидирован в 07:55.

 

RuNews24

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