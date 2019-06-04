Оренбургские энергетики проводят капитальный ремонт ЛЭП в поселке Чебеньки

Специалисты Оренбургского производственного отделения (ПО) филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Оренбургэнерго» проводят капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ в поселке Чебеньки. По плану энергетики установят 25 новых опор, заменят 4 разъединителя и более километра провода на самонесущий изолированный.

- Эта воздушная линия электропередачи обеспечивает электроснабжение поселка Чебеньки. В нем проживает 3000 человек. Есть школа, колледж, ФАП, детские сад, детский дом, сельскохозяйственные предприятия, - рассказал Вадим Шалдин, главный инженер Оренбургского ПО. - Ремонты выполняются для повышения надежности и качества электроснабжения этих объектов.

Энергетики предупреждают, что во время проведения ремонтов электроэнергия в домохозяйствах, предприятиях и организациях будет ограничена. Это вынужденная мера, так как на линиях электропередачи и в трансформаторных подстанциях работают электромонтеры, для их безопасности объекты обесточиваются. К вечеру электроснабжение восстанавливается.

Сотрудники Оренбургского ПО предупреждают жителей района об отключениях заранее: оповещают глав поселковых и сельских советов, размещают объявления на информационных досках. Информация о плановых отключениях в пригородных поселках также публикуется:

- на портале http://www.orenday.ru/

- на портале «ВестиРама» http://vestirama.ru/

- в эфире «Вести 24» ежедневно в 21.30.

Уточнить информацию можно и в диспетчерской службе Оренбургского ПО по телефонам 56-83-38 или 76-16-74.