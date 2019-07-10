 
Подписаться на новости
Законотворчество (постановления)

Приказ Минэнерго России от 9 июля 2019 г. № 679 "Об утверждении норматива потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети

Приказ Минэнерго России от 9 июля 2019 г. № 679 «Об утверждении норматива потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на праве собственности или ином законном основании, на 2020 год»

pdf 67.96 КБ Посмотреть Скачать

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Резидентам ТОСЭР
Комитет Государственной Думы по энергетике провел
Анастасия Бондаренко:
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно