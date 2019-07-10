Приказ Минэнерго России от 9 июля 2019 г. № 679 «Об утверждении норматива потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на праве собственности или ином законном основании, на 2020 год»

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