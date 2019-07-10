Резидентом калининградского офшора стал крупнейший производитель алюминия

En+ Group, ранее находившаяся под контролем российского предпринимателя Олега Дерипаски, стала новым резидентом Специального административного района (САР) в Калининграде. Соответствующее уведомление компания опубликовала на сайте Лондонской биржи.

«9 июля 2019 года акционерное общество «Корпорация развития Калининградской области» проинформировала общество, что, начиная с 9 июля 2019 года общество зарегистрировано в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации», — говорится в сообщении En+ Group.

В России фирма зарегистрировалась как международная компания публичное акционерное общество «Эн+ Груп». С момента смены юрисдикции учредительный договор и устав En+, регулируемые законами Джерси, заменяется уставом международной компании. Реестр акционеров также будет вестись в России.



В июле прошлого года En+ попала под санкции Соединенных Штатов Америки. Исключили из санкционного списка компанию 19 декабря 2018 года, после того как были выполнены условия Вашингтона: Олег Дерипаска снизил свою долю в ней с 66% до 44%, а в правление были введены независимые директора. 20 декабря, акционеры группы одобрили ее перерегистрацию с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде. А в августе 2018 года совет директоров En+ одобрил решение о смене места регистрации и своей «дочки» — En+ Holding Limited — с Кипра на Россию.



En+ стала десятым резидентом калининградского офшора. Первой в регионе зарегистрировалась в феврале 2019 года стала «Аданимов Трейдинг Лимитед», деятельность которой связана с розничной торговлей автомоторным топливом, продажей и арендой недвижимости. В мае 2019 года в регионе переригистрировались сразу семь международных компаний. В министерстве экономического развития РФ отмечали, что фирмы аффилированы с предпринимателем Олегом Дерипаской. Однако представитель бизнесмена опроверг эту информацию.



En+ Group — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, управляющая активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности. А также логистики и стратегически связанных с ними отраслях. Компания была создана в 2002 году как акционер нескольких предприятий алюминиевой отрасли. Доля En+ Group в мировом производстве алюминия составляет около 6,2%, таким образом компания является крупнейшим мировым производителем алюминия за пределами Китая.

РБК