"Россети Кубань" подключили более двух тысяч абонентов в юго-западном районе края

С начала года Юго-Западные электрические сети (филиал «Россети Кубань») присоединил к энергосетям компании более 2,2 тысяч новых абонентов. Общая мощность подключенных объектов составила 82,2 МВт.

Всего с начала года от потребителей юго-западного энергорайона поступило около 3,5 тысяч заявок на технологическое присоединение на общую мощность 203 МВт. 3 тысячи заявок на присоединение к электрическим сетям поступило от физических лиц, так называемых «потребителей льготной категории», мощность энергопринимающих устройств которых не может превышать 15 кВт, и 296 заявок – от предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Для удобства потребителей в зоне ответственности Юго-Западных электросетей действуют центры и пункты по работе с потребителями. Подразделения функционируют по принципу единого окна. Здесь граждане могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на техприсоединение, а также оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг.

«Россети Кубань» осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на официальном сайте www.kubanenergo.ru. В разделе «Потребителям/Система обслуживания потребителей» можно оставить заявку на оказание услуг через Личный кабинет клиента, оставить обращение можно через Интернет-приемную, а в подразделе «Вопрос-ответ» можно получить информацию по актуальным вопросам.