Россети Сибирь подводит первые итоги цифровизации в Кузбассе

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» подвели первые итоги внедрения цифровых решений в рамках проекта «Цифровой РЭС» в Топкинском районе. Реализация мероприятий позволила значительно повысить качество и надежность электроснабжения 9 населенных пунктов района за счет снижения частоты и длительности отключений.

Топкинский район электрических сетей – один из 15 пилотных проектов цифровой трансформации сетей Россети Сибирь. До 2020 года здесь реализуются ключевые направления программы инновационного развития и переход к цифровым электрическим сетям с интеллектуальной системой управления.

К началу 2019 года кузбасские энергетики установили на линиях электропередачи 52 реклоузера (устройства для секционирования и резервирования электроснабжения), которые позволяют автоматически и без выезда персонала выводить из работы участок линии, где произошло повреждение. По итогам первого полугодия 2019 года индексы средней частоты и продолжительности перерывов в электроснабжении уже сократились на 80 и 70 % соответственно

До внедрения цифровых решений распределительная сеть напряжением 10 киловольт в районе была слабо автоматизирована. Наличие кольцевых схем, большая протяженность питающих линий давали высокий уровень коммерческих потерь электроэнергии. При новой системе управления сетью с помощью реклоузеров выросла надежность и повысилось качество услуги, снизились в 1,7 раза операционные затраты. Дальнейшая реализация проекта с учетом большого спроса на технологическое подключение в этом районе позволит компании сократить сроки присоединения новых потребителей.

Следующий этап реализации проекта – стопроцентное оснащение потребителей в зоне ответственности филиала интеллектуальными приборами учета, а также организация автоматизированной системы учета электроэнергии на подстанциях. До конца 2019 года энергетики установят порядка полутора тысяч интеллектуальных приборов учета для потребителей. Это даст возможность рассчитывать потери и автоматически выявлять их очаги, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, коммерческие потери снизятся более чем на миллион киловатт/часов.

Сократить время перерывов и повысить надежность электроснабжения потребителей Кемеровской области позволит также комплексная модернизация подстанции «Шишинская» с установкой современных выключателей, систем релейной защиты и автоматики, телемеханики. А на завершающем этапе проекта энергетики планируют построить участок волоконно-оптической линии и организовать каналы связи от Центра управления сетями в Кемерово до цифрового узла в Топкинском РЭС.