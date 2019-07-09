Россети Сибирь подводит первые итоги цифровизации в Кузбассе

Драгоценная экономия времени
10 июля 2019, 10:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» подвели первые итоги внедрения цифровых решений в рамках проекта «Цифровой РЭС» в Топкинском районе. Реализация мероприятий позволила значительно повысить качество и надежность электроснабжения 9 населенных пунктов района за счет снижения частоты и длительности отключений.
Топкинский район электрических сетей – один из 15 пилотных проектов цифровой трансформации сетей Россети Сибирь. До 2020 года здесь реализуются ключевые направления программы инновационного развития и переход к цифровым электрическим сетям с интеллектуальной системой управления.
К началу 2019 года кузбасские энергетики установили на линиях электропередачи 52 реклоузера (устройства для секционирования и резервирования электроснабжения), которые позволяют автоматически и без выезда персонала выводить из работы участок линии, где произошло повреждение. По итогам первого полугодия 2019 года индексы средней частоты и продолжительности перерывов в электроснабжении уже сократились на 80 и 70 % соответственно
До внедрения цифровых решений распределительная сеть напряжением 10 киловольт в районе была слабо автоматизирована. Наличие кольцевых схем, большая протяженность питающих линий давали высокий уровень коммерческих потерь электроэнергии. При новой системе управления сетью с помощью реклоузеров выросла надежность и повысилось качество услуги, снизились в 1,7 раза операционные затраты. Дальнейшая реализация проекта с учетом большого спроса на технологическое подключение в этом районе позволит компании сократить сроки присоединения новых потребителей.
Следующий этап реализации проекта – стопроцентное оснащение потребителей в зоне ответственности филиала интеллектуальными приборами учета, а также организация автоматизированной системы учета электроэнергии на подстанциях. До конца 2019 года энергетики установят порядка полутора тысяч интеллектуальных приборов учета для потребителей. Это даст возможность рассчитывать потери и автоматически выявлять их очаги, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, коммерческие потери снизятся более чем на миллион киловатт/часов.
Сократить время перерывов и повысить надежность электроснабжения потребителей Кемеровской области позволит также комплексная модернизация подстанции «Шишинская» с установкой современных выключателей, систем релейной защиты и автоматики, телемеханики. А на завершающем этапе проекта энергетики планируют построить участок волоконно-оптической линии и организовать каналы связи от Центра управления сетями в Кемерово до цифрового узла в Топкинском РЭС.
- Стратегия цифровизации электроэнергетики России утверждена до 2030 года, – отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин. – Это уникальный документ, касающийся всей инфраструктуры страны. Топкинский район – лишь один из девяти пилотных проектов Россети Сибирь: подобные цифровые РЭС появятся во всех регионах присутствия компании. Используя современные, инновационные цифровые технологии мы хотим создать целую сеть, которая сама себя диагностирует и даже восстанавливает. Совсем недавно это казалось фантастикой, однако, есть уверенность, что все получится. И уверенность эта основана на мировом опыте и первых успехах цифровизации энергосистемы Сибири. Польза для потребителя очевидна: снизится длительность и частота отключений, станет ниже стоимость, сократятся сроки технологического присоединения к электрическим сетям, появятся удобные потребительские сервисы. – заключил Павел Акилин.