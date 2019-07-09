 
Подписаться на новости
Мероприятия

"Россети Урал" в рамках ИННОПРОМ-2019 организовали экспертную дискуссию по цифровой трансформации электросетевого комплекса

Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов

Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов

Главный инженер компании «Россети Урал» Владимир Болотин

Главный инженер компании «Россети Урал» Владимир Болотин

Директор по персоналу компании «Россети Урал» Владимир Матюк.

Директор по персоналу компании «Россети Урал» Владимир Матюк.

Как будет развиваться энергетика, каковы основные направления, экономические механизмы и технологические инструменты ее цифровизации, – эти и другие вопросы стали главной темой прошедшего 8 июля в рамках деловой программы ИННОПРОМ-2019 круглого стола «Цифровая трансформация электросетевого комплекса – 2030. Региональный аспект», организованного компанией «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») совместно с «Коммерсантъ-Урал».

Участниками дискуссии стали представители власти, предприятий энергокомплекса, научного и делового сообществ. В числе спикеров заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Урал» Владимир Болотин, директор по цифровой трансформации «Россети Урал» Андрей Шульгин, директор направления IC TNERGYNET (Центр стратегического развития «Северо-Запад», член рабочей группы «Энерджинет» НТИ) Борис Бокарев и другие.

Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов в своем выступлении подчеркнул, что сегодня государство уделяет большое внимание вопросам цифровой модернизации.

«Одна из самых важных тем – цифровизация электросетевого хозяйства, потому что без применения новых цифровых технологий в области энергетики сегодня обойтись невозможно. И с этой точки зрения ключевой аспект для правительства Свердловской области заключается в том, что дает цифровизация конечным потребителям, то есть каждому жителю», – подчеркнул, открывая встречу Олег Чемезов.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов обозначил проблематику отраслевой сферы и заявил, что именно сейчас в энергетике есть острая потребность в новых решениях.

«Мы ожидаем, что благодаря внедрению цифровых технологий в компаниях будут оптимизированы бизнес-процессы, найдены новые алгоритмы работы и новые способы управления», – сказал Игорь Чикризов.

Игорь Чикризов также отметил, что энергетики получают поддержку на региональном уровне. Он напомнил, что в июне между правительством Свердловской области и «Россети Урал» было подписано соглашение об инновационном развитии электросетевого комплекса – документ, определяющий стратегию развития электрических сетей региона на основе технологий «Концепции цифровой трансформации 2030» ПАО «Россети».

«Сегодня наша электросетевая компания презентует свою программу цифровой трансформации и преимущества ее очевидны. Это мировой тренд. Реализация планов «Россети Урал», уверен, окажет положительное влияние на экономический климат всего региона», – подчеркнул первый заместитель генерального директора - главный инженер компании «Россети Урал» Владимир Болотин.

Подробнее о реализации концепции цифровой трансформации компании рассказал руководитель данного направления в «Россети Урал» Андрей Шульгин. Он обозначил основные пилотные проекты энергокомпании по внедрению цифровых решений. В частности, это интегрированная система поддержки решений на основе единой информационной модели электрической сети в Екатеринбурге; автономные системы накопления энергии для резервирования питания социально значимых объектов, полигон новейших технических решений в Орджоникидзевском районе в Перми.

Отметим, что уже сегодня компания «Россети Урал» совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» внедряют новые технологические решения, которые используются в программе цифровой трансформации электросетевого комплекса Урала и Прикамья.  С начала 2019 года в электросетевом комплексе «Россети Урал» на базе IoT-сети LoRaWAN проходит тестирование компонентов автоматизированных систем сбора данных и контроля технологической информации, а также коммерческого учета электроэнергии.

В рамках дискуссии эксперты отметили, что в настоящее время наработана теоретическая база по тематике цифровизации и должны появиться специалисты нового формата, которые будут работать над темой модернизации в практической плоскости. 

«Есть вызовы, которые стоят перед нами, и мы не можем их игнорировать. Поэтому и к работникам, которые в будущем станут движущей силой цифровой трансформации предъявляются особые требования. Это открытость к новому, адаптивность к переменам, умение генерировать инновационные идеи», - считает директор по персоналу компании «Россети Урал» Владимир Матюк.

Владимир Матюк также поделился опытом создания внутренней среды компании, что в конечном итоге приведет к изменению модели компетенций сотрудников.

«Для формирования ядра изменений в нашей организации мы выделили три направления: вовлечение ТОП-менеджмента в стратегирование, для проработки концепции трансформации на основе цифровых технологий и определения ключевых направлений деятельности, а также приоритетных проектов; создание кросс-функциональных команд по реализации проектов по цифровой трансформации, вовлечение проактивных и инициативных работников, которые  станут нашими инноваторами, движителями изменений; и  третий блок – это научно-техническое сотрудничество с ВУЗами – партнерами для реализации задач исследовательской направленности и  подготовки будущих энергетиков и развития действующих работников», - отметил директор по персоналу «Россети Урал» Владимир Матюк.

Компания: Россети Урал

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Развитие энергомашиностроения обсудили ведущие предприятия отрасли
На GMIS-2019 обсудили инструменты поддержки экспортно-ориентированных компаний
Победителем премии
ОАО
Эта новость часть сюжета ИННОПРОМ-2019
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно