"Россети Урал" в рамках ИННОПРОМ-2019 организовали экспертную дискуссию по цифровой трансформации электросетевого комплекса

Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов Главный инженер компании «Россети Урал» Владимир Болотин Директор по персоналу компании «Россети Урал» Владимир Матюк.

Как будет развиваться энергетика, каковы основные направления, экономические механизмы и технологические инструменты ее цифровизации, – эти и другие вопросы стали главной темой прошедшего 8 июля в рамках деловой программы ИННОПРОМ-2019 круглого стола «Цифровая трансформация электросетевого комплекса – 2030. Региональный аспект», организованного компанией «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») совместно с «Коммерсантъ-Урал».

Участниками дискуссии стали представители власти, предприятий энергокомплекса, научного и делового сообществ. В числе спикеров заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Урал» Владимир Болотин, директор по цифровой трансформации «Россети Урал» Андрей Шульгин, директор направления IC TNERGYNET (Центр стратегического развития «Северо-Запад», член рабочей группы «Энерджинет» НТИ) Борис Бокарев и другие.

Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов в своем выступлении подчеркнул, что сегодня государство уделяет большое внимание вопросам цифровой модернизации.

«Одна из самых важных тем – цифровизация электросетевого хозяйства, потому что без применения новых цифровых технологий в области энергетики сегодня обойтись невозможно. И с этой точки зрения ключевой аспект для правительства Свердловской области заключается в том, что дает цифровизация конечным потребителям, то есть каждому жителю», – подчеркнул, открывая встречу Олег Чемезов.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов обозначил проблематику отраслевой сферы и заявил, что именно сейчас в энергетике есть острая потребность в новых решениях.

«Мы ожидаем, что благодаря внедрению цифровых технологий в компаниях будут оптимизированы бизнес-процессы, найдены новые алгоритмы работы и новые способы управления», – сказал Игорь Чикризов.

Игорь Чикризов также отметил, что энергетики получают поддержку на региональном уровне. Он напомнил, что в июне между правительством Свердловской области и «Россети Урал» было подписано соглашение об инновационном развитии электросетевого комплекса – документ, определяющий стратегию развития электрических сетей региона на основе технологий «Концепции цифровой трансформации 2030» ПАО «Россети».

«Сегодня наша электросетевая компания презентует свою программу цифровой трансформации и преимущества ее очевидны. Это мировой тренд. Реализация планов «Россети Урал», уверен, окажет положительное влияние на экономический климат всего региона», – подчеркнул первый заместитель генерального директора - главный инженер компании «Россети Урал» Владимир Болотин.

Подробнее о реализации концепции цифровой трансформации компании рассказал руководитель данного направления в «Россети Урал» Андрей Шульгин. Он обозначил основные пилотные проекты энергокомпании по внедрению цифровых решений. В частности, это интегрированная система поддержки решений на основе единой информационной модели электрической сети в Екатеринбурге; автономные системы накопления энергии для резервирования питания социально значимых объектов, полигон новейших технических решений в Орджоникидзевском районе в Перми.

Отметим, что уже сегодня компания «Россети Урал» совместно с АО «ЭР-Телеком Холдинг» внедряют новые технологические решения, которые используются в программе цифровой трансформации электросетевого комплекса Урала и Прикамья. С начала 2019 года в электросетевом комплексе «Россети Урал» на базе IoT-сети LoRaWAN проходит тестирование компонентов автоматизированных систем сбора данных и контроля технологической информации, а также коммерческого учета электроэнергии.

В рамках дискуссии эксперты отметили, что в настоящее время наработана теоретическая база по тематике цифровизации и должны появиться специалисты нового формата, которые будут работать над темой модернизации в практической плоскости.

«Есть вызовы, которые стоят перед нами, и мы не можем их игнорировать. Поэтому и к работникам, которые в будущем станут движущей силой цифровой трансформации предъявляются особые требования. Это открытость к новому, адаптивность к переменам, умение генерировать инновационные идеи», - считает директор по персоналу компании «Россети Урал» Владимир Матюк.

Владимир Матюк также поделился опытом создания внутренней среды компании, что в конечном итоге приведет к изменению модели компетенций сотрудников.