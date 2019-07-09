Россия и Лаос развивают сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях

Госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Лаосской Народно-Демократической Республики подписали два меморандума о взаимопонимании на XV заседании Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

С российской стороны документы подписал заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Николай Спасский, со стороны Лаосской Народно-Демократической Республики – заместитель министра энергетики и горнодобывающей промышленности Синава Суфанувонг.

Первый документ определяет направления сотрудничества в области обучения и подготовки кадров, а второй - подходы к формированию общественного мнения в отношении использования атомной энергии в мирных целях в Лаосе. Партнеры намерены реализовать ряд совместных образовательных проектов в области ядерных технологий. В рамках соглашения предполагается реализация программ обучения для лаосских студентов в российских университетах и организация стажировок, разработка учебной и научной литературы, обмен студентами, проведение олимпиад и обучение преподавателей.

Второй меморандум предусматривает совместные действия сторон, направленные на популяризацию атомной энергии в Лаосе, повышение осведомленности местного населения о современных ядерных энергетических и неэнергетических технологиях.

Подписанные документы являются очередным этапом совместной работы двух стран, направленным на укрепление российско-лаосского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Для справки:

Первый меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях с Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности Лаосской Народно-Демократической Республики был подписан 14 апреля 2016 года. 26 сентября 2017 года в Москве «на полях» встречи Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. с премьер-министром Лаоса Т. Сисулитом была подписана дорожная карта российско-лаосского сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, предусматривавшая конкретные мероприятия по основным направлениям совместных работ.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»