Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" развивает сотрудничество с предприятиями Свердловской области

В Екатеринбурге прошла стратегическая сессия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с предприятиями Свердловской области. В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и науки региона, ряда научных и производственных предприятий Екатеринбурга и Свердловской области, специализирующихся на решениях в области машиностроения, производства конструкционных материалов и кабельной продукции, промышленного дизайна. Свои предложения также представили ученые из Физико-технологического института Уральского федерального университета и Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук.

Ключевые направления сотрудничества, которым было уделено особое внимание, - аддитивные технологии (3D-печать) и системы накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов. С презентациями по данным направлениям выступили руководители отраслевых интеграторов по новым направлениям бизнеса, созданным в структуре Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», - исполнительный директор ООО «РусАТ» Евгений Григорьев и генеральный директор ООО «КМ» Эмин Аскеров.

«Сотрудничество с предприятиями Свердловской области интересно в рамках реализации программы развития региональных бизнес-партнерств. Во-первых, это исторически один из наиболее промышленно развитых регионов России. Во-вторых, именно Новоуральская промышленная площадка Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Свердловской области станет нашим главным отраслевым центром производства 3D-принтеров. В-третьих, именно в этом регионе у нас уже есть успешный опыт бизнес-партнерства на местном уровне в рамках создания Новоуральского промышленного кластера со специализацией в области машиностроения», - отметил вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию АО «ТВЭЛ» Илья Галкин.

Для справки:

Дорожная карта по развитию сотрудничества между Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» и правительством Свердловской области подписана в апреле 2019 года президентом АО «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой и губернатором региона Евгением Куйвашевым. Документ направлен на развитие научной и производственной кооперации между предприятиями, образовательными и научными учреждениями Свердловской области и Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ». За время реализации программы регионального бизнес-партнерства, стартовавшей в 2018 году, подписано семь дорожных карт по развитию сотрудничества с администрациями регионов присутствия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» (Владимирская, Иркутская, Новосибирская, Свердловская, Томская области, а также Красноярский край и республика Удмуртия). По итогам работы в 2018 году найдено 77 партнеров в регионах, определены 26 перспективных проектов в области химии, металлургии, аддитивного производства, технологий накопления энергии, а также энергетического машиностроения и сервиса.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реактора в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru

Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»