В Рязаньэнерго подвели итоги работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности за пять месяцев текущего года

За пять месяцев 2019 года в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» эффект от выполнения мероприятий, направленных на снижение технических потерь электроэнергии составил 881 тыс. кВт*ч.

Снижения потерь в электрических сетях энергетикам удалось достичь благодаря реализации ряда организационных и технических мероприятий в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В их числе – увеличение пропускной способности линий электропередачи, модернизация основного оборудования подстанций, а также замена недогруженных трансформаторов.

Так, в распределительных сетях 6-10(0,4) кВ энергетики заменили более 30,5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный.

Данные мероприятия не только повысили уровень энергоэффективности, но и увеличили степень надежности энергоснабжения потребителей Рязанской области.

Кроме того, Рязаньэнерго постоянно ведет работу по снижению потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, добиваясь значительных результатов. Так, за пять месяцев текущего года экономия составила 154 тонны условного топлива. Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды подстанций относительно планового задания составило 112 тыс. кВт*ч (2,51%).

Мероприятия программы нацелены на снижение потерь электроэнергии в сетях и сокращение расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», на повышение энергетической и операционной эффективности компании.