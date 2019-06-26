В первом полугодии энергетиками "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго" введено 62 МВА трансформаторной мощности

«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» продолжает развивать распределительную электросетевую инфраструктуру Владимирской области. Инвестиционная программа энергетиков направлена на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, создание условий для технологического присоединения к электросетям. За 6 месяцев текущего года было введено в работу 62 МВА трансформаторной мощности и 180 км линий электропередачи.

Для технологического присоединения к сетям новых потребителей, в том числе льготных групп потребителей до 15 киловатт, энергетики ввели свыше 12 МВА трансформаторной мощности и более 114 км ВЛ. В целях повышения надёжности и качества электроснабжения населённых пунктов в различных районах области было реконструировано более 66 км распределительных сетей 0,4 кВ. При реконструкции неизолированные провода заменяются на более надёжные самонесущие изолированные, деревянные опоры на железобетонные, увеличивается сечение провода, используются более мощные и энергоэффективные трансформаторы.

Выполнение инвестиционной программы - одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго». Ее реализация способствует повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей; создает возможности для технологического присоединения новых потребителей к электросетям. Таким образом, энергетики вносят свой вклад в социально-экономическое развитие региона.