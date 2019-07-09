Венчурный фонд Ростеха приступил к финансированию высокотехнологичных компаний

Созданный при участии Госкорпорации Ростех фонд «Индустрия 4.0» поддерживает компании, занимающиеся развитием «умных» технологий для промышленности, в том числе интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта. В перспективе капитал фонда может достичь 5 млрд рублей, при этом до конца 2019 года планируется аккумулировать до 3 млрд рублей.

Фонд образован с целью стимулировать разработки в высокотехнологичных областях и способствовать их выводу на рынок. При этом фонд ищет компании, уже имеющие готовые технологии и выручку от продажи своих решений в сфере промышленной робототехники, новых производственных материалов и оборудования, искусственного интеллекта, особо обращая внимание на возможность внедрения таких технологий на предприятиях Ростеха, что, в свою очередь, ускорит вывод технологий на рынок.

Размер инвестиций зависит от стадии развития компании, но не более 300 млн рублей. По словам генерального директора управляющей компании фонда Александра Локтева, «Индустрия 4.0» может профинансировать 10-15 компаний, как российских, так и международных. Еще одним важным условием является перспективность компании в глобальном масштабе. Таким образом, в поле зрения фонда попадает значительное число проектов: уже сейчас фонд рассматривает несколько десятков компаний для будущих инвестиций.

В частности, в этом году фонд уже вложил средства в группу компаний Rozum Robotics, которая занимается производством роботов-манипуляторов, компактных моторов и сервоприводов. Результатом кооперации стала демонстрация Госкорпорацией универсального робота для высокоточных манипуляций на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Конструкция в виде легких и компактных роботизированных «рук» предназначена для выполнения широкого круга задач: от сварочных работ до сортировки, упаковки товаров и обслуживания посетителей кафе. Разработка абсолютно безопасна и может работать в непосредственной близости от человека.

Кроме того, на выставке Ростех представляет лазерный комплекс для термического упрочнения поверхностей деталей, созданный компанией «ТермоЛазер», в которую фонд «Индустрия 4.0» также вложил средства. Напомним, в апреле этого года фонд приобрел 25% в уставном капитале «ТермоЛазера». Инвестиции будут направлены на масштабирование продаж, создание сети центров лазерных технологий и развитие продуктовой линейки.

Технология лазерной обработки металлов от «ТермоЛазера», а также моторы Rozum Robotics уже используются на предприятиях Ростеха. В настоящее время ведутся работы по продвижению этой продукции на американском и китайском рынках. Госкорпорация, компании которой активно работают в странах Юго-Восточной Азии, готова оказать помощь в экспорте технологий.