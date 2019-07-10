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Инвестиции (проекты)

Второй участок кольцевой линии метро Петербурга спроектируют за 103 млн рублей

Второй участок кольцевой линии метро Петербурга спроектируют за 103 млн рублей

10 июля 2019, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: МЕТРО, МЕТРОГИПРОТРАНС
Отрасль: Транспорт Строительство 

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Власти Санкт-Петербурга направят 103,6 млн рублей на проектирование второго участка кольцевой линии Петербургского метрополитена от станции "Лесная-2" до станции "Ладожская-2" с электродепо "Арсенальное". Победитель конкурса - компания "Метрогипротранс" - должен завершить работы к 18 мая 2020 года, следует из данных, опубликованных во вторник на сайте госзакупок.

Как ранее сообщили ТАСС в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, стоимость строительства второго участка кольцевой линии городской подземки составит около 85,4 млрд рублей, приступить к строительству объекта планируется в 2027 году, а завершить - к 2034 году.

"Комиссия подвела итоги открытого конкурса в электронной форме. <…> Итоговая оценка заявки участника: АО "Метрогипротранс" - 100 баллов. <…> Предложение о цене контракта: 103,6 млн рублей", - отмечается в документации.

В соответствии с контрактом, "Метрогипротрансу" предстоит подготовить два варианта предварительной трассировки линии, произвести расчет и анализ пассажиропотоков, подготовить данные по размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей. Заявки будут приниматься до 26 июня.

Как следует из отраслевой схемы развития Петербургского метрополитена, второй участок кольцевой линии планировалось построить после 2030 года. Отрезок включает станции "Лесная-2", "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект-2", "Большеохтинская-2" и "Ладожская-2". В январе 2019 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам экспертизы обоснования инвестиций на строительство первого участка кольцевой линии от станции "Большой проспект-2" до "Лесная-2", который планируется построить к 2028-2030 годов.

 

ТАСС

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