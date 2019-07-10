Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым. На встрече обсудили вопрос защиты отечественного рынка оптического волокна и поддержку приоритетного использования кабеля при реализации мероприятий государственных программ. В частности, речь шла о включении волоконно-оптических кабелей в перечень товаров, по которым предусмотрена преференция по цене в размере 15% при закупках для государственных нужд.

С учетом этих изменений кабели на основе отечественного оптоволокна должны будут полностью обеспечить потребности государственных и муниципальных учреждений, что создаст предпосылки для дальнейшего наращивания объемов выпуска кабельной продукции и оптоволокна

- сказал Денис Мантуров.

Разговор также коснулся строительства второго пускового комплекса завода по производству оптического волокна в Саранске. Комплекс ориентирован на производство собственных заготовок (преформ) для вытяжки оптоволокна. Инвестиционный проект по его запуску находится в стадии активной проработки. Глава Мордовии Владимир Волков попросил поддержать развитие уникального производства в регионе:

«Проект этот стратегически важен не только для Республики, но и для страны, так как позволит снять зависимость от импортных поставок и наладить в Саранске замкнутый цикл производства оптического волокна. Запуск второй очереди даст снижение себестоимости и рост конкурентоспособности продукции саранского ОВС – к этому мы стремимся»,

- сказал руководитель Республики.

Учитывая текущую рыночную ситуацию, вопрос строительства производства преформ в дальнейшем целесообразно рассматривать в увязке с дополнительными мерами государственной поддержки, включая меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования

- подчеркнул глава Минпромторга России.

В продолжение темы Денис Мантуров поставил задачу по созданию производства высокочистых кварцевых материалов, что позволит снять зависимость от импортных поставок и обеспечить замкнутый цикл производства оптического волокна в стране.