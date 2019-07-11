Энергетики продолжают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области

По последним данным, в г. Тулун остаются без электричества 73 квартиры на 1 и 2 этажах в 3 подтопленных многоквартирных жилых домах (за 10 июля подключены 23 квартиры на 2 этажах). Восстановление электроснабжения будет производиться управляющей компанией после просушки квартир по индивидуальным заявкам.

Без электричества остаются также 55 частных жилых домов в зоне затопления, не разрушенных паводком. До принятия решения о корректировке зоны затопления вопрос о восстановлении электроснабжения будет рассматриваться индивидуально по каждому домовладению.

За минувшие сутки в г. Тулуне началась подача горячей воды по временной схеме, планируемый срок восстановления проектной схемы – 15 сентября 2019 года.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» выполнено строительство двухцепной Высоковольтной 6 кВ протяженностью 1200 метров для электроснабжения канализационно-насосной станции. Кроме того, ОАО «ИЭСК» выполнено строительство кабельной линии 10 кВ протяженностью 1200 метров для электроснабжения канализационно-очистных сооружений. Ранее питание жилищно-коммунальных объектов осуществлялось за счет двух дизельгенераторных установок 500 кВт, перебазированных из Красноярского края.