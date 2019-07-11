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За рубежом

Калифорнийский CAISO приступил к выполнению функций "координатора по надежности"

Калифорнийский CAISO приступил к выполнению функций координатора по надежности

11 июля 2019, 16:15
Рубрика: За рубежом
Метки: CAISO
Отрасль: Электроэнергетика 

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Независимый системный оператор американского штата Калифорния CAISO с 1 июля 2019 г. приступил к выполнению функций координатора по обеспечению надежности (Reliability Coordinator, RC) для 16 организаций и компаний, участвующих в балансировании энергосистемы на большей части территории штата, и в операционной зоне мексиканского системного оператора Centro Nacional de Control de Energia (CENACE).

Соответствующая лицензия была получена CAISO от Североамериканской корпорации по надежности (North American Electric Reliability Corporation, NERC). Организации, лицензированные как RC, контролируют исполнение разрабатываемых NERC стандартов надежности в пределах своей зоны ответственности. В начале ноября текущего года после дополнительных согласований от NERC CAISO рассчитывает на присоединение еще 23 организаций, входящих в состав так называемой Западной объединенной зоны (Western Interconnection). Таким образом на подконтрольной CAISO территории будет размещено до 87% суммарной нагрузки всех западных штатов.

Официальный сайт CAISO

Компания: АО "СО ЕЭС"

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