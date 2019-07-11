Магнитогорский аэропорт ждет реновация на 217 миллионов рублей

В перечне работ по реконструкции аэропортового комплекса числятся оборудование нескольких автомобильных дорог, ограждение аэродрома, установка светосигнальной техники.

Кроме того, планируется обновить взлетно-посадочную полосу с искусственными покрытиями, рулежные дорожки и обочины перронов, а также летное поле и площадки специального назначения. В проекте и проведение работ по обновлению коммуникаций. Это водосточно-дренажная сеть, устройство коллекторов, тепловых сетей, кабеля, наружного освещения. Начальная цена тендера составила 217 353 949,91. При этом, более 65 миллионов будут реализованы в течение этого года, оставшуюся сумму заложили на исполнение работ в 2020-м. Тендер разыграют до 26 июля.

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