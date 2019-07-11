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Инвестиции (проекты)

Московский производитель электрооборудования и лифтов получил участок земли для расширения

Московский производитель электрооборудования и лифтов получил участок земли для расширения

11 июля 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электротехника Строительство 

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Крупнейшее электротехническое предприятие Москвы - АО "Московское электрооборудование и лифты" - получило земельный участок на востоке города для расширения производственных мощностей в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Такое решение принято Градостроительно-земельной комиссией Москвы, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Город согласовал представление АО "Московское электрооборудование и лифты" площадки в 0,7 га для строительства нового цеха в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Суммарный объем инвестиций составит 152 млн рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, предприятие построит дополнительный производственный цех по изготовлению электрощитового оборудования, трансформаторных подстанций, лифтового оборудования и лифтов. Планируется создать 85 новых рабочих мест.

АО "МЭЛ" - крупнейшее электротехническое предприятие Москвы (входит в ПАО "Группа Компаний ПИК"), которое специализируется на производстве электрощитового оборудования, трансформаторных подстанций, лифтового оборудования и лифтов. Основано в 1953 году.

 

ТАСС

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