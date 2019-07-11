Началась установка нового коммутационного оборудования на подстанции 220 кВ "Погорелово" в Ростовской области

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) установит на объекте два современных элегазовых выключателя напряжением 220 кВ. До конца 2020 года также будет смонтировано 20 современных приводов на разъединителях 110 и 220 кВ. Это повысит качество электроснабжения промышленных предприятий региона, а также объектов Ростовского отделения Северо-Кавказской железной дороги.



Выключатели являются ключевыми элементами коммутационного оборудования подстанций, они позволяют включать и отключать токовую нагрузку в нормальных и аварийных режимах. Элегазовые аппараты надежнее масляных аналогов и управляются дистанционно.



Ранее на подстанции был установлен второй автотрансформатор мощностью 125 МВА. Новое силовое оборудование оснащено усовершенствованной системой охлаждения, радиаторами и устройствами регулировки напряжения. Мощность подстанции 220 кВ «Погорелово» составляет 250 МВА.