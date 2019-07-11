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Модернизация

Началась установка нового коммутационного оборудования на подстанции 220 кВ "Погорелово" в Ростовской области

Началась установка нового коммутационного оборудования на подстанции 220 кВ Погорелово в Ростовской области

11 июля 2019, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) установит на объекте два современных элегазовых выключателя напряжением 220 кВ. До конца 2020 года также будет смонтировано 20 современных приводов на разъединителях 110 и 220 кВ. Это повысит качество электроснабжения промышленных предприятий региона, а также объектов Ростовского отделения Северо-Кавказской железной дороги.

Выключатели являются ключевыми элементами коммутационного оборудования подстанций, они позволяют включать и отключать токовую нагрузку в нормальных и аварийных режимах. Элегазовые аппараты надежнее масляных аналогов и управляются дистанционно.

Ранее на подстанции был установлен второй автотрансформатор мощностью 125 МВА. Новое силовое оборудование оснащено усовершенствованной системой охлаждения, радиаторами и устройствами регулировки напряжения.  Мощность подстанции 220 кВ «Погорелово» составляет 250 МВА.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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