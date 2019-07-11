О пожаре на газопроводе в Московской области

11 июля в 11-05 в поселке Челобитьево городского округа Мытищи произошло возгорание на подводящем к ТЭЦ-27 Мосэнерго (производственное подразделение филиала «ТЭЦ-27» ПАО «Мосэнерго») газопроводе диаметром 700 мм АО «МОСГАЗ» (ДЗО Департамента имущества города Москвы, находится в ведомственном подчинении топливно-энергетического хозяйства города Москвы).

Питание ТЭЦ-27 Мосэнерго осуществляется по двум ниткам газопровода. Снижено давления газа в магистрали с 12 до 9 атм. Станция переходит на аварийный вид топлива (дизельное).

В 11-05 отключилась КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Бутырки» с отпайкой на ПС 220 «Тайнинка».

В 11-41 на ТЭЦ-27 Мосэнерго отключились ГТ-32, ПТ-33 в составе ПГУ-3.

В 11-42 на ТЭЦ-27 Мосэнерго отключилась ГТ-42 в составе ПГУ-4.

Станция снизила рабочую мощность на 450 МВт. Газ в газопроводе перекрыт. На место пожара направлены противопожарные поезда, привлечена противопожарная авиация МЧС России.

Последствий для потребителей нет. Ситуация находится на контроле Минэнерго России.