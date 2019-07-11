Резиденты ТОСЭР "Павловск" получили новые льготы

Депутаты Воронежской облдумы скорректировали условия льготной аренды земельных участков для предприятий на заседании в четверг, 11 июля. Один из пунктов касается резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Павловск".

Закон позволит резидентам получать землю без торгов. При этом параметры отбора предприятий значительно смягчили. Ранее масштабными инвестпроектами считались организации с численностью сотрудников не менее 100 (50 – для сельскохозяйственных проектов) и ежегодными налоговыми отчислениями в консолидированный бюджет в 10 млн рублей. Теперь получить землю на льготных условиях могут предприятия с десятью новыми рабочими местами и налоговыми отчислениями от 1 млн рублей.

Уже запланировано размещение шести новых производств в ТОСЭР с объемом инвестиций от 2,5 млн до 1 млрд рублей. На каждом из них будет создано от десяти до 85 рабочих мест.

Еще один пункт законопроекта касается расширения перечня направлений инвестпроектов, которым земля, находящаяся в муниципальной или государственной собственности, предоставляется без торгов. Теперь участки будут выделять для создания инфраструктуры поставки и продажи сельскохозяйственной техники. Уже запланировано строительство торгово-выставочного центра по реализации сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также сервисного обслуживания предприятий агропромышленного комплекса. Объем инвестиций составит 80 млн рублей, а налоговые платежи – не менее 10 млн рублей в год. Предполагается создание более 100 новых рабочих мест.

РИА Воронеж