Системный оператор внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости на четырех контролируемых сечениях в ОЭС Юга

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) ввел в промышленную эксплуатацию цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) на контролируемых сечениях, связывающих между собой энергосистемы Ставропольского края, республик Северного Кавказа, а также энергосистему Азербайджанской Республики



С вводом в работу СМЗУ в четырех контролируемых сечениях – «ОЭС – Дагестан», «Дефицит Дагестана», «Дагестан – ОЭС», «Избыток Дагестана» – завершен очередной этап внедрения цифровых технологий при управлении электроэнергетическими режимами Объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга.



Применение СМЗУ при расчете максимально допустимого перетока в контролируемых сечениях обеспечивает возможность использования до 100–150 МВт дополнительной пропускной способности по каждому из сечений, что составляет около 10 % от их общей пропускной способности. Ввод СМЗУ позволит увеличить объемы использования мощности гидроэлектростанций Сулакского гидрокаскада (Дагестанская энергосистема), в том числе для покрытия дефицитов мощности в ЕЭС России и повышения надежности электроснабжения потребителей энергосистемы Республики Дагестан в осенне-зимний период с характерным для этого времени дефицитом гидроресурсов.



При реализации проекта впервые в ОЭС Юга для одного из контролируемых сечений «Дагестан – ОЭС» задействован алгоритм определения допустимого перетока активной мощности по критерию обеспечения динамической устойчивости. Применение именно этого алгоритма позволило расширить возможность использования пропускной способности сечения, обеспечивающего выдачу мощности гидроэлектростанций из энергосистемы Республики Дагестан.



В результате завершения очередного этапа внедрения цифровой технологии СМЗУ в ОЭС Юга количество контролируемых с использованием данной технологии сечений увеличилось до восьми. В 2019 году планируется ввод в промышленную эксплуатацию СМЗУ еще на четырех контролируемых сечениях.



СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, предназначенный для расчета величины допустимых перетоков в контролируемых сечениях в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.