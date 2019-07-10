Цифровые сервисы настоящего и будущего на ИННОПРОМ 2019

На стенде "Нейронная сеть российского бизнеса" прошла панельная дискуссия "Цифровые сервисы настоящего и будущего", модерировал которую помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий. В презентации технологий, определяющих лицо экономики будущего, приняли участие российские и зарубежные разработчики цифровых решений для промышленности и других сфер экономики.

Участники панельной дискуссии обсудили вопросы применения искусственного интеллекта в промышленности и в повседневной жизни, использование цифровых двойников в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. С докладами выступили директор Института реакторных материалов Кирилл Ильин, представитель венгерской компании ZalaZONE Петер Шимон, заместитель директора, управляющий партнер B41 BlockchainDevelopment Данил Привалов, ITдиректор ООО "АктивБизнеесКонсалт" Сергей Марков, представитель компании "Цифра" Илья Муратов и др.

Как рассказал Кирилл Ильин, заказчики Росатома столкнулись с большими вызовами, связанными с необходимостью ускорения процесса разработки и вывода продукции на рынок. Кроме того, в условиях большого потока информации затруднен поиск партнеров и поставщиков. Поэтому ИРМ совместно с Уральским федеральным университетом в рамках создания Научно-образовательного центра занялся созданием кооперационных платформ, которые позволяют быстрее находить партнеров и получать нужный результат. Кроме того, институт разрабатывает цифровых "двойников" экспериментальных стендов, которые помогают экономить ресурсы как при реакторных испытаниях, так и при внедрении технологий по выпуску продукции.

Илья Муратов говорил об интернете вещей и применении искусственного интеллекта в промышленности, с помощью которого можно повышать эффективность предприятий. Компания стала внедрять машинное зрение на карьерных экскаваторах и в цехах, что позволило, не меняя инфраструктуру, тратить меньше ресурсов и получать больше продукции. Цифровые технологии подсказывают менеджменту, как лучше управлять предприятием.

Исполнительный директор ООО "Фабрика Цифровой Трансформации" Андрей Крылов отметил, что разработанные компанией системы "Предикативная диагностика" и "Цифровой технолог" позволяют оценить текущее состояние оборудования и технический ресурс ключевых узлов, которые часто выходят из строя и ведут к остановке конвейера, что чревато потерей времени и денег. "Цифра" задает оператору необходимые режимы работы и в реальном времени моделирует производственные процессы. Причем для анализа данных, выдаваемых системой, не нужно быть математиком.

Данил Привалов рассказал о работе платформы NodesPlus, которая может применяться для цифровизации медицины, госуправления, ЖКХ, банковской сферы и других отраслей. Количество транзакций в секунду, сравнимое с процессингом в системах Visa и MasterCard, позволяет использовать блокчейн-платформу в промышленных масштабах.

На панельной дискуссии были также рассмотрены вопросы безопасности и минимизации рисков на производстве и в быту, работы испытательного полигона автомобилей будущего, сервисы системы «Умный город» и другие направления цифровой экономики.

По мнению экспертов, презентации были очень полезными.