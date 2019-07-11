В штате Нью-Йорк принят закон о доведении доли ВИЭ до 100% в общем энергобалансе

В американском штате Нью-Йорк 19 июня 2019 г. принят парламентом и направлен на подписание губернатору закон (Senate Bill № S6599) о формировании энергобаланса штата к 2040 г. полностью на основе энергоресурсов с нулевым уровнем выбросов СО 2 .

Разработанный и внесенный Сенатом (верхней палатой) штата законопроект ставит перед отраслевым регулятором (New York Public Service Commission) задачу подготовить план мероприятий для достижения следующих целевых показателей – 70% доли использования ВИЭ в энергетическом секторе к 2030 г. и 100% – к 2040 г. План должен быть пересмотрен в 2024 г. и затем корректироваться каждые два года. Нью-Йорк стал очередным штатом – наряду с Гавайями, Калифорнией, НьюМексико, Невадой, Вашингтоном – где принят подобный закон. В декабре 2018 г. такие же задачи законодательно закреплены в округе Колумбия, в марте 2019 г. – в ПуэртоРико. При этом по промежуточным показателям Нью-Йорк в своих планах опередил даже самый «зеленый» штат Калифорнию, где к 2030 г. доля ВИЭ-генерации должна составить 60%.

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