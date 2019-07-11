Власти согласовал создание "Морского нефтяного терминала" в Крыму

"Электрокабель" Кольчугинский завод"
11 июля 2019, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Совет министров Крыма на заседании во вторник согласовал ГУП РК "Черноморнефтегаз" учреждение акционерного общества "Морской нефтяной терминал".
"На базе имущества феодосийской нефтебазы ГУП "Черноморнефтегаз" создаем акционерное общество "Морской нефтяной терминал". Целью создания общества является обеспечение удовлетворения социально-экономических потребностей населения и субъектов хозяйствования Республики Крым в обеспечении нефтепродуктами, услугами по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. В настоящее время деятельность нефтебазы не достаточно эффективна в рамках ГУПа, а сама нефтебаза требует масштабных капитальных вложений. Новая форма хозяйствования позволит более эффективно использовать имущество, принадлежащее Республики Крым", — отметил министр топлива и энергетики РК Вадим Белик.
Ранее Госсовет РК согласовал Совету министров Крыма отчуждение имущества Республики в связи с вкладом в уставный капитал учреждаемого ГУП РК "Черноморнефтегаз" акционерного общества "Морской нефтяной терминал", закрепленного за "Черноморнефтегазом" на праве хозяйственной деятельности. Уставный капитал акционерного общества составляет 769 млн 780 тыс 585 рублей.