Власти согласовал создание "Морского нефтяного терминала" в Крыму

Совет министров Крыма на заседании во вторник согласовал ГУП РК "Черноморнефтегаз" учреждение акционерного общества "Морской нефтяной терминал".

"На базе имущества феодосийской нефтебазы ГУП "Черноморнефтегаз" создаем акционерное общество "Морской нефтяной терминал". Целью создания общества является обеспечение удовлетворения социально-экономических потребностей населения и субъектов хозяйствования Республики Крым в обеспечении нефтепродуктами, услугами по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. В настоящее время деятельность нефтебазы не достаточно эффективна в рамках ГУПа, а сама нефтебаза требует масштабных капитальных вложений. Новая форма хозяйствования позволит более эффективно использовать имущество, принадлежащее Республики Крым", — отметил министр топлива и энергетики РК Вадим Белик.