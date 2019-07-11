"Якутскэнерго" заплатит более 11 миллионов рублей за сожженный лес

11 июля Арбитражный суд республики вынес решение о взыскании более 11 млн рублей с ПАО «Якутскэнерго». Иск был подан министерством экологии республики, сообщает пресс-служба ведомства. Суд установил, что 3 июля 2018 года в Олекминском районе упала опора линии электропередачи «Якутскэнерго» из-за ненадлежащего технического обслуживания электрических сетей. В результате замыкания проводов произошел лесной пожар на площади 180 гектаров.

Ущерб лесному фонду от погибших деревьев составил 9 353 500 рублей. Затраты, связанные с тушением лесного пожара, составили 651 649,38 руб., стоимость лесовосстановительных работ — 1 202 490 рублей, затраты по очистке территории пожара от захламления — 47 706 рублей, говорится в сообщении.

На тушение пожара были привлечены силы и средства «Якутлесресурса» и других организаций, мобилизованы жители близлежащих населенных пунктов Олекминского района.

«Суд, оценив представленные истцом доказательства о причинении ущерба и размере понесенных затрат по тушению лесного пожара, стоимости лесовосстановительных работ, затрат по очистке территории от захламления, удовлетворил требования министерства в полном объеме», — отметили в пресс-службе.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ykt.Ru