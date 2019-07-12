Две компании планируют подать заявки на получение земли в фармкластере Пущино в августе

Две компании планируют подать заявки на размещение в фармкластере в Пущино в августе, еще три - осенью, сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

"Фармкластер развивается. В настоящий момент мы ожидаем уже две заявки на получение земельных участков от двух компаний", - сообщил он журналистам.

Он уточнил, что это может быть в августе. По его словам, уже готовится конкурсная документация на строительство инженерной инфраструктуры.

"К концу следующего года завершится создание инфраструктуры. Там достаточно большие масштабы строительства", - отметил зампред.

В пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области "Интерфаксу" добавили, что еще три заявки ожидаются осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что в июне планируется приступить непосредственно к строительству площадки. Срок строительства инфраструктуры составит около 15 месяцев. По состоянию на начало 2019 года было заключено пять соглашений о намерениях с инвесторами о размещении фармпроизводств на базе кластера в Пущино. Общий объем планируемых инвестиций - около 6 млрд руб. По расчетам областных властей, первые предприятия смогут запустить производства на базе парка в Пущино к 2021 году.

Interfax