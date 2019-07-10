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Происшествия

Электроснабжение потребителей Верхнего Тагила полностью восстановлено

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» завершили аварийно-восстановительные работы на первой цепи ВЛ 110 кВ «ВТГРЭС-Верба». Все жители г. Верхнего Тагила получают электроэнергию в полном объеме.

Причиной технологического нарушения установлена. В охранной зоне линии электропередачи производилась несанкционированная вырубка леса, которая и привела к повреждению энергообъекта. В результате чего, без электроснабжения остались порядка 11 тысяч человек г. Верхнего Тагила. Специалисты филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» продолжают ремонтные работы на линии электропередачи без последствий для потребителей.

Компания: Россети Урал

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