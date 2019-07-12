Энергоблок №4 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта

Электрокабель за 5 лет спустя
12 июля 2019, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: БАЛАКОВСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
11 июля в 14.09 (мск) энергоблок №4 Балаковской АЭС включен в сеть после окончания планово-предупредительного ремонта в соответствии с плановой заявкой по разрешению диспетчера энергосистемы.
Разогрев и пуск энергоблока проведены без замечаний, в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации.
В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции с суммарной электрической нагрузкой 4101 МВт.
Радиационный фон в городе Балаково и районе расположения Балаковской АЭС без изменений, составляет от 0,08 до 0,15 микрозиверт в час, что соответствует уровню естественных значений, характерных для европейской части России.
Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Балаковской АЭС нет.