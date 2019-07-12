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Модернизация

Энергоблок №4 Балаковской АЭС включен в сеть после планового ремонта

11 июля в 14.09 (мск) энергоблок №4 Балаковской АЭС включен в сеть после окончания планово-предупредительного ремонта в соответствии с плановой заявкой по разрешению диспетчера энергосистемы.

Разогрев и пуск энергоблока проведены без замечаний, в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации.
В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции с суммарной электрической нагрузкой 4101 МВт.

Радиационный фон в городе Балаково и районе расположения Балаковской АЭС без изменений, составляет от 0,08 до 0,15 микрозиверт в час, что соответствует уровню естественных значений, характерных для европейской части России.

Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Балаковской АЭС нет.

Компания: АО "Концерн Росэнергоатом"

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